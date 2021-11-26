Ахметов не зміг захистити Донбас від окупації, – Зеленський

Володимир Зеленський порівняв свої відносини з Рінатом Ахметовим із війною. Водночас президент України дорікнув олігарху за те, що той не зміг захистити Донбас від російської окупації.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, що пройшла у п'ятницю, 26 листопада.

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Я – президент України, я нікому не погрожую, я можу тільки захищати. Як відбувається на фронті? Чи на фронті ми комусь погрожуємо? Ні. Ми захищаємо згідно з присягою. Військові захищають. Якщо хтось стріляє – стріляти будемо. Тут так само. Я захищаю суверенітет, я захищаю посаду "президент України",

– сказав він.

Ахметов не зміг захистити Донбас, – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив: "Не треба показувати мене тим, ким я не є. І не треба постійно розхитувати нашу державу. Він (Ахметов – 24 канал) хоче цього, не хоче – це відбувається. Ми можемо говорити, що Росія каже, що "нас у Криму немає", але так вийшло".

Так само як Ахметов. Він може говорити: "я не хотів, щоб на Донбас прийшла окупація", і він може говорити ще мільйон разів про це, але він не зміг захистити. І я не кажу, що він винен, це його особисте життя, але так вийшло,

– додав президент.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом 26 листопада бойовики 2 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак один український воїн зазнав смертельного поранення.

Бійці Збройних сил відреагували на обстріли та відкривали вогонь у відповідь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію нібито олігарха Ахметова хочуть втягнути у держпереворот . Мовляв, його планували 1 – 2 грудня та мали залучити мільярд доларів.

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