За це літо відбудуться великі зміни: Фейгін припустив розвиток подій біля Бахмута
Російські окупанти не досягли своїх цілей біля Бахмута. Ймовірно, у 2023 році активні бойові дії можуть припинитися.
Такий розвиток подій в інтерв'ю 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив абсурдність дій російський найманців.
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Не перемагаєш – значить програєш
Бахмут – місто-фортеця, яке мужньо обороняється від російських окупантів. І вже зараз, зокрема найманцям Пригожина, доводиться визнавати свій програш. Марк Фейгін наголосив, за 9 місяців штурму вони не досягли суттєвих результатів і зараз він не бачить сенсу в тому, якщо окупанти гіпотетично можуть захопити місто.
"Вся війна, з точки зору розпочатої Кремлем, вона безглузда. Навіть в результаті. Навіть якщо вони захоплять цей нещасний Бахмут, який увесь зруйнували. Там асфальтом можна вирівняти і сказати: більше тут міст не буде, немає жодного сенсу. Він нашпигований мінами, уламки – від нього сенсу жодного", – підкреслив правозахисник.
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До цього додається ще й український контрнаступ, який пригнічує ворога. Тому Фейгін припускає серйозні зміни у 2023 році.
Все це мене наштовхує на думку, що за це літо відбудуться великі зміни. Як я й казав, що ні Київ, ні Україну вони ні за 3 дні, ні за рік не захоплять – так воно й відбувається. Тому мій прогноз, що активні бойові дії у 2023 році мають припинитися, та я не пророк. Але якщо буде все йти так, як йде: ти не наступаєш – на тебе наступають. Ти не можеш домогтися перемоги – значить програєш. Я думаю, що десь воно приблизно так і буде,
– припустив він.
Ситуація біля Бахмута: останні події
- Станом на 12 травня, противник намагається продовжувати наступ на Бахмутському напрямку. У місті тривають бої. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Ступочок. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Бахмут, Біла Гора, Курдюмівка та Нью-Йорк.
- Раніше речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів, що завдяки активній обороні українським військовим на півночі та півдні Бахмутського фронту вдалося відкинути окупантів на відстань від 55 метрів до 1,5 кілометра.
- Загалом ситуація на вказаному напрямку напружена, але контрольована силами ЗСУ. Попередні атаки деяких наших штурмових бригад дозволили ліквідувати чимало цілей. Окупанти тікали, деяких вдалося взяти в полон.