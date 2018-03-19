Акції Facebook впали через скандал із витоком даних
Після того, як компанія Facebook потрапила у скандал із витоком даних про 50 мільйонів громадян, акції корпорації торгуються на рівні 177,01 долара.
Про це пише видання TechCrunch.
Таким чином, акції Facebook втратили 4,4%, порівняно з торгами у п'ятницю. Так, ціни акцій на біржі NASDAQ відкрилися на рівні 177,01 долара і продовжують знижуватись.
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Як відомо, Facebook потрапив у скандал після того, як британська аналітична компанія Cambridge Analytica зберігала і аналізувала дані приблизно про 50 мільйонів громадян, які мають сторінки у цій соціальній мережі. З цього приводу у Facebook вже почали внутрішнє розслідування інциденту.
Акції Facebook впали на 4,4%
Джерело: 24 Канал
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