Альтернатив немає, – Зеленський висловився про вступ України до Євросоюзу

Україна наразі не розглядає жодної альтернативи вступу до Європейського Союзу. Водночас домовленості з Великою Британією про обороннний союз необхідні для безпеки держави.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє 24 канал. За словами президента, якби Україні запропонували альтернативу, то ми б не погодилися.

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"Альтернативи нашому членству у ЄС, нашому кандидатству у члени ЄС немає. Нам її не пропонував ніхто, а якби запропонували, то ми б не погодилися", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що домовленості України з Великою Британією про оборонний союз – один з кроків для гарантій безпеки держави. Це у жодному разі не є альтернативою вступу у ЄС.

Розмови з Великою Британією про оборонний союз тривають у рамках загального процесу щодо надання Україні гарантій безпеки,

– додав президент.

Вступ України до Євросоюзу: що відомо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня відвідала Київ та передала Володимиру Зеленському опитувальник для отримання Україною статусу кандидата на членство у ЄС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у травні повідомив, що Україна передала Європейському Союзу усі відповіді з опитувальника щодо членства у ЄС.

Висновки Європейської Ради стосовно України свідчать про те, що заявку на членство держави у ЄС розглянуть у червні.

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що перед вступом України до Євросоюзу потрібен "проміжний етап". Він вважає, що за цей період наша держава має досягти "стандартів ЄС".

Президентка Словаччини Зузана Чапутова розповіла, що разом з президентом Польщі Анджеєм Дудою переконує Європу доєднати Україну до ЄС.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зазначила, що Берлін підтримує прагнення України стати частиною Євросоюзу. Дипломатка наголосила, що зачиняти двері перед Києвом не можна.

Ірландія підтримує заявку України на членство у ЄС. Також Дублін висловив готовність бути адвокатом європейських прагнень української держави.

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