Палата представників США підтримала допомогу Україні: як це вплине на фронт
Україна з осені 2023 року чекала на військову допомогу від США і тільки напередодні, 21 квітня, Палата представників проголосувала за неї. Українські військові пояснили, як це вплине на ситуацію на фронті.
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі телемарафону, що американська допомога кардинально вплине на перебіг перспектив ведення боїв найближчим часом, пише 24 Канал.
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Як допомога США вплине на фронт
З її появою уже можна планувати військові операції: на конкретних напрямках і контрнаступальні дії. Це в будь-якому випадку дуже сильно мотивує військо і дуже демотивує російське військо,
– заявив Тимочко.
Він додав, що дуже важливо, що нарешті погодили освоєння тих коштів, які давно закладались у бюджеті.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ відзначив, що важливо також, що частина конфіскованих російських активів йде на підтримку України та компенсацію видатків підтримки.
Що цьому передувало
- 20 квітня Палата представників США проголосувала за виділення майже 61 мільярда доларів військової допомоги для нашої держави.
- Лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за документ 23 квітня. Тільки після цього законопроєкт підпише Джо Байден.
- За даними ЗМІ, перша частина допомоги через декілька днів вже вирушить в Україну.
- Володимир Зеленський перед цим заявляв, що новий контрнаступ ЗСУ буде успішнішим, ніж минулий. Успіхів минулого разу ЗСУ не отримали через розкриття планів ЗСУ ворогу.