Це складне завдання, – Жданов сказав, чому Росії важко виявити Patriot
Окупанти сьогодні вночі підняли в небо винищувач МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Також ймовірно літак А-50, який допомагає росіянам наводити ракети по території України.
За допомогою А-50 ворог може дізнатись, зокрема, про місце розташування систем Patriot на території України. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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Дальність обмежена
Він зазначив, що скоріш за все окупанти саме так і роблять. Проте, щоб отримати таку інформацію, літак має рухатись в повітряному просторі поблизу до кордону з Україною.
Адже його дальність обмежена – максимальна до 1000 кілометрів,
– наголосив військовий експерт.
Олег Жданов пояснив, чому окупантам важко вирахувати системи Patriot: дивіться відео
Він зазначив, що МіГ-31К змушує оголосити повітряну тривогу та увімкнути всі наші радіолокаційні станції, куди винищувач може запустити ракету. А літак А-50 "змальовує" їх.
"За рахунок того, що система має мобільну основу – у нас стаціонарних елементів практично не залишилось, ворог в основному визначає райони її розгортання. А далі у нього є ще одне завдання: "спіймати" комплекс Patriot. І воно не менш складне, ніж виявлення самих цілей", – пояснив Олег Жданов.
На що здатні ЗРК Patriot / інфографіка 24 Каналу
Більше про можливості ЗРК Patriot
- Цей зенітно-ракетний комплекс є, напевно, найвідомішим у світі і наразі найкращим. Він може перехоплювати цілі на великій відстані і дійсно "закрити небо". Адже 4 комплекси Patriot достатньо, щоб захистити велике місто.
- В Україні ЗРК Patriot продемонстрував ще одну свою суперможливість – збивати гіперзвукові балістичні ракети "Кинджал". Вважалось, що система ППО не може їх уразити. Проте Україна першою у світі збила "Кинджал" із комплексу Patriot. Командувач Повітряних сил України Микола Олещук назвав цю подію "історичною" та привітав з нею українців.
- Водночас за повідомленням CNN, ця новина "викликала галас у Пентагоні", адже до цього моменту здатність Patriot уражати балістичні ракети була лише теоретичною.
- В Росії ж збиття їхнього "Кинджалу" українськими підрозділами ППО викликало серйозну невизначеність, чи дійсно Україна має засіб протидії гіперзвуковим ракетам.