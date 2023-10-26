У Криму виявили позиції "Бастіону", з якого росіяни запускають "Онікси" по Україні
Джерело:Radio&Nukes
OSINT-аналітики виявили позиції для російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" у Севастополі. Росіяни використовують систему "Бастіон" для ударів по Україні надзвуковими крилатими ракетами P-800 "Онікс".
OSINT-проєкт Radio&Nukes опублікував супутникові знімки розташування "Бастіону". Дуже ймовірно, що зенітно-ракетний комплекс К-300П "Бастіон-П", розташований на території авіабази Чорноморського флоту Росії "Херсонес" у Севастополі.
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Росія розташувала "Бастіон" на авіабазі "Херсонес"
"Бастіон" розташований поруч з колишнім радаром космічного спостереження, який забезпечував раннє попередження нападу балістичних ракет.
У жовтні 2014 року Росія після анексії Криму Росія оголосила, що РЛС "Дніпро" під Севастополем буде модернізована і заступить на бойове чергування у 2016 році. Однак пізніше стало відомо, що замість модернізації там буде споруджено нову РЛС "Яхрома".
Місце розташування "Бастіону" в Криму / Фото Radio&Nukes
На це місце вказує також OSINT-дослідник D. mojavensis, показуючи позицію ймовірного пуску П-800 "Онікс" на мапах.
Де розташований російський "Бастіон" у Криму / Фото Radio&Nukes
OSINT-аналітики виявили позиції для російського"Бастіон" у Севастополі завдяки опублікованим у мережі ймовірним кадрам запуску ракети П-800 "Онікс" 22 жовтня.
Показуємо на карті, де Росія розташувала "Бастіон" у Криму
Яку загрозу становить ракета "Онікс"
- Російські військові доволі часто використовують ракету "Онікс" для ударів по Півдню України. Це радянська ракета й не відомо, чи продовжують росіяни виробляти нові партії. Однак у ЗСУ не виключають, що Росія могла модернізувати цю ракету.
- Ракети "Онікс" призначені для знищення кораблів і плавзасобів, а не ударів по наземних цілях, яких завдає Росія. Особливість ракети полягає у тому, що вона летить низько над водою і швидко. Відтак, силам ППО вкрай складно виявити цю повітряну ціль.
- "Онікси" мають обмежену дальність дії – до 600 кілометрів в залежності від висоти пуску.
- Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що засоби проти балістики, які є в Україні, можливо, змогли б впоратися з "Оніксами". Мовиться про ЗРК Patriot і SAMP/T.