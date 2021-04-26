У Дніпрі 24 квітня жорстоко вбили Анара Мамедова. Спершу ЗМІ повідомляли, що він був наркодилером. Однак із порушень у чоловіка виявили тільки несплату аліментів.

Анара Мамедова вбив кілер біля ресторану "Артист" на Соборній площі. Спершу зловмисник вистрілив у авто, а потім здійснив кілька пострілів упритул і в самого чоловіка. Стрілянина сталася серед білого дня.

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Хто міг убити Анара Мамедова

У день нападу більшість ЗМІ писали, що стріляли в одного з лідерів озброєного злочинного угруповання "Мамедовські" з Кривого Рогу. Ця банда займається постачанням наркотиків дилерам. До неї входить приблизно 50 людей, яких зібрали брати Анар і Раміз Мамедови.



Анар і Раміз Мамедови / Фото "Обозреватель"

Однак, як зауважив колишній радник голови Нацполіції Одеської області Руслан Форостяк, Раміз Мамедов зараз є живим. Відтак, убитий виявився лише повним тезкою "криворізького наркобарона" та не має до нього жодного стосунку.

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Після інциденту з'явилися численні новини про Анара Мамедова. У деяких з них фігурує його водійське посвідчення. Там вказано, що чоловік є громадянином Азербайджану. Також відомо, що він народився 8 грудня 1978 року.



Водійське посвідчення вбитого Анара Мамедова / Фото "Страна"

Як повідомляє "Інформатор", про вбитого є інформація в реєстрі судових рішень. Мовиться про справу щодо сплати аліментів. За даними ресурсу, суд під час розлучення чоловіка визначив йому суму аліментів. Однак він чомусь їх не платив, тому з'явився борг у майже 57 тисяч гривень.

Цю справу у 2018 році розглядав суд. Позивач просив стягнути з Анара Мамедова пеню за несплату аліментів. Вона мала бути 1% від суми несплачених коштів за кожен день прострочення. Також чоловік мав заплатити всі судові витрати цієї справи.

Суд перевірив усі розрахунки та вирішив, що залишати дітей без допомоги не можна, тому Мамедов мав заплатити трішки більше ніж 60 тисяч гривень. Згодом його позбавили батьківських прав.

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Що відомо про ймовірну колишню дружину

Також у вбитого знайшли техпаспорт автомобіля. Там було ім'я Оксана Мамедова. Воно збігається з даними колишньої власниці фірми "МЄГА ТРЕЙД", яка займається оптовою торгівлею деталей для автомобілів.



Ім'я Оксани Мамедової можна побачити в техпаспорті авто вбитого / Фото "Страна"

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У момент нападу потерпілий був у автомобілі Toyota Land Cruiser.

Він вибіг з авто до трамвайної колії, зупинився, взявся за серце та впав. Після цього підбіг нападник, вистрелив знову та втік.

Внаслідок інциденту 42-річний Анар Мамедов загинув. З ним у машині була дитина, яка не отримала фізичних травм.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство.

В межах цього розслідування затримали трьох громадян Азербайджану. У них вилучили зброю та набої. За фактом незаконного поводження зі зброєю відкрили кримінальні справи.

Згодом стало відомим, що підозрюють у нападі громадянина Азербайджану. Його зараз оголосили в розшук.

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