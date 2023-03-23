До останнього подиху виконував бойові завдання: на Прикарпатті попрощались з воїном 10-ї бригади
Джерело:Солотвинська селищна рада
На фронті загинув військовослужбовець 10-ї бригади з Прикарпаття Андрій Мельник. Він захищав Україну ще з 2014 року.
Андрій Мельник загинув внаслідок ворожого танкового обстрілу у Білогорівці, що на Донеччині. Герой був родом з села Манява.
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Що відомо про загиблого захисника України
Андрій Мельник народився 1992 року. Закінчив Манявський ліцей і був вчителем захисту України.
З 2014 року Андрій був учасником АТО. А з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у лави Збройних Сил України. Чоловік виконував бойові завдання до останнього свого подиху у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".
Андрій був відважним захисником рідної держави, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Це – надзвичайно важка втрата для сім’ї, родини, друзів та всієї громади,
– кажуть про Героя у Солотвинській селищній раді.
У загиблого захисника залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Андрій Мельник загинув на Донеччині / фото Солотвинська селищна рада
Гіркі втрати України
- Біля Бахмута на Донеччині загинув Ігор Євтушок – це рідний брат нардепа від "Батьківщини" Сергія Євтушка. Про смерть рідної людини повідомив сам політик.
- 21 березня у Дніпрі поховали українського поліцейського, який захищав країну на Сході. Олександр Дерев'янко загинув 19 березня у боях за Бахмут.
- Також у боях за Бахмут загинув Володимир Лавренюк під позивним "Барні". Він був командиром 2 роти батальйону "Поліська Січ" і врятував життя своїх 80 побратимів.