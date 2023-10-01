Більш ручний, ніж Пригожин: як Путін використовуватиме Трошева

Владімір Путін зустрівся із екскомандиром ПВК "Вагнера" Андрєєм Трошевим і доручив формувати "добровольчі підрозділи". Тим часом у ЗСУ підтверджують, що колишні вагнерівці повертаються на фронт. Та це все робиться для того, аби ліквідувати тих найманців, які залишилися.

Про це 24 Каналу заявив російський опозиціонер, блогер, юрист Марк Фейгін, зауваживши, що найманці – ненадійні, тому можуть знову піти на Москву. Зазначимо, що у Кремлі оприлюднили стенограму розмови російського диктатора та екскомандира ПВК "Вагнера".

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"30 тисяч, які сидять в тилу по містах, невідомо, у якому зв'язку вони один з одним, які плани виношують. Простіше їх на фронт відправити. Ці 30 тисяч вичерпаються за кілька місяців.Можливо, за пів року. Їх не стане", – наголосив Фейгін.

Для чого колишніх вагнерівців повертають на фронт: дивіться відео

Більш ручний, ніж Пригожин

За словами російського опозиціонера, Андрєй Трошев – людина буцімто "надійна". Мовляв, робитиме те, що йому скажуть. До того ж у Росії вже говорили про те, що укладати контракти можна буде лише з міноборони країни-агресорки.

"Чи робитимуть з Трошева нового Пригожина? Звісно ні. Адже догралися вже з Пригожиним. А друга причина – а навіщо?" – зауважив блогер.

Мовляв, Трошев виконує службове завдання, а не політичне. Євгеній Пригожин мав саме політичні плани, які й довели його до походу на Москву.

Марк Фейгін припускає, що згодом Андрєя Трошева можуть тихенько отруїти.

Взагалі поставлене завдання на повну зачистку. Я глибоко переконаний, що подібного дублю з "відродженням" ПВК "Вагнера" не буде. Це просто нікому не треба,

– сказав юрист.

На його думку, колишні учасники ПВК, які поїхали додому, а тепер повертаються, не будуть такими "ефективними", як це було за Пригожина.

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