Назвала Сі Цзіньпіна диктатором: у Китаї обурені словами голови МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у прямому ефірі назвала очільника Китаю диктатором. У відповідь у самій Піднебесній назвали заяву "політичною провокацією".

Сама ж міністерка Бербок займає глибоку проукраїнську позицію та виступає за активну передачу країні зброї. Зокрема, 11 вересня вона приїздила до Києва, щоб обговорити ряд важливих питань.

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Гучна заява МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала диктатором Сі Цзіньпіня прямому ефірі Fox News минулого тижня. Таку думку вона озвучила у відповідь на питання про війну Росії проти України.

Якщо Путін виграє цю війну, яким знаком це буде для інших диктаторів у світі, таких як Сі - президента Китаю? Україна повинна виграти цю війну,

– переконувала Бербок.

Піднебесна не обійшла слова міністерки стороною. Речник МЗС Китаю Мао Нін на пресбрифінгу назвав заяву "надзвичайно абсурдною" та заявив, що МЗС Німеччини зазіхає на політичну гідність Китаю. У структурі поскаржилися, що подібні дії є політичною провокацією. Китай вже поскаржився Німеччині на ці слова.

Роль Сі Цзіньпіна у війні