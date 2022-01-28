Кремль продолжает настаивать на том, что война на Донбассе – это внутриукраинский конфликт. Лукашенко угрожает нагнать в Беларусь сотни тысяч российских солдат, а СNN передает, что во время последнего разговора между Байденом и Зеленским возник конфликт.

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Телефонный разговор Байдена и Зеленского

Начнем со скандала, который запустил американский телеканал CNN. Напомню, накануне вечером, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден провели срочный телефонный разговор.

В своих коротких резюме обе администрации заявили о том, что речь шла о решительной поддержке суверенитета Украины со стороны США. Кроме того, увеличении финансовой и военной помощи, а также о перезапуске нормандского формата.

То есть, по факту оба президента обсудили нынешнюю обстановку, сопоставили взгляды и скоординировали действия для противостояния России. Очевидно, что США продолжат помогать Украине финансами и поставками оружия, а также консолидировать западное сообщество в поддержку Украины.

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Скандал с CNN

Но сразу после разговора, американский телеканал CNN заявил о том, что беседа между президентами прошла не так гладко, как об этом сообщили в Вашингтоне и Киеве. По данным источника, Байден настаивал на том, что вторжение России неизбежно, а потому нужно быть готовыми. Зеленский же говорил, что не стоит преувеличивать.



Зеленський поговорив з Байден / Фото Офіс Президента

Мог ли произойти такой диалог? Гипотетически – да. Ведь Офис Президента и раньше обращал внимание на то, что наши западные союзники в своих заявлениях часто сеют панику.

Но это совсем не значит, что в Украине не осознают реальность угрозы. И это точно не могло привести к спору между Зеленским и Байденом.

К слову, сразу после выхода материала СNN, пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Хорн заявила, что это ложь и домыслы, а между президентами не было никакого спора. То же самое позже подтвердили и в Офисе Президента Украины и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

Скорее всего, выводы СNN были домыслом, или вероятным сценарием переговоров. Ведь, повторюсь, украинский президент и правда не делал настолько громких публичных заявлений, как Джо Байден. Но об этой позиции давно было известно.

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Очевидно, что Зеленский мог поспорить с Байденом и по поводу санкций против России после вторжения, а не до. Но опять же – это вероятный сценарий переговоров. Как бы то ни было, а угроза вторжения возрастает и хочется верить, что и на Западе, и в Украине видят ее одинаково.

Последние приготовления России

Издание Wall Street Journal сегодня сообщило о том, что по данным западных разведчиков, Россия отправляет на границу с Украиной медицинские подразделения. Это может свидетельствовать о последней стадии подготовки к нападению.

Действительно ли Россия решится на вторжение? К сожалению, такова вероятность повышается. Ведь Кремль получил окончательное "нет" от Запада на все его требования. Также там отрицательно ответили на главный вопрос – Украину никто не сдаст в лапы Путина.

Безумие из уст Лукашенко

Кроме того, Кремль сейчас активно использует своего ручного диктатора Александра Лукашенко. Тот 27 января заявил, что в ответ на действия НАТО в Восточной Европе – готов наводнить Беларусь российскими солдатами.

Мол, Беларуси и России угрожают нападением, а потому точно быть войне. Позже он добавил – Украину нужно насильно вернуть в, цитирую: "Лоно славянских народов".



Лукашенко хочет вернуть Украину в лоно славянских народов / Фото Getty Images

Такое безумие из уст Лукашенко звучит на фоне заявления США о готовности перебросить свои войска в страны Балтии как раз из-за того, что Путин, под прикрытием военных учений, наводняет Беларусь войсками, которые могут использоваться для нападения на Украину.

Укрепление украинских рубежей

К счастью, Запад не молчит. Разговор между Зеленский и Байденом для координации действий тому подтверждение.

Сразу после беседы, в Пентагоне сообщили, что будут лишь увеличивать поставки оружия в Украину. Кроме того, спикер Пентагона Джон Кирби заявил о том, что прямо сейчас идет интенсивное укрепление украинских рубежей.

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Обо всем он рассказать не может, чтобы не давать россиянам реальной картины обороноспособности Украины. Но добавил, что накануне в нашей стране работали американские эксперты по оценке противовоздушной и противоракетной оборон. Проще говоря, американцы оценивали – какое именно ПВО и ПРО подойдет для защиты Украины от россиян.

Военная помощь Украине

Также США удается еще сильнее сплотить западных партнеров вокруг Украины. Напомню, на сегодняшний день военную помощь в виде поставок оружия, или финансирования на его закупку, оказывают:

США;

Канада;

Великобритания;

Турция;

страны Балтии;

Польша;

Нидерланды;

Чехия.

Кроме того, блок НАТО увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе всевозможными видами войск для ответа Путину на его вероятную агрессию.

Поддержка на этой неделе перешла на совершенно новый уровень. Накануне власти Чехии заявили о том, что они готовы отправить своих солдат в Украину, если это будет официальный запрос Киева.

Сегодня утром в Минобороны Латвии заявили, что они также готовы отправить своих солдат в Украину, чтобы помогать нашим воинам отбивать атаки Путина.

Такая демонстрация силы и единства – прекрасная поддержка дипломатическим стремлениям Запада остановить Путина. Ведь, кроме вооружения Украины, Запад продолжает решить конфликт дипломатически. Например, Белый дом активно поддерживает идею нормандского формата.

США созывают Совет безопасности ООН

Но в то же время на 31 января США созывают Совет безопасности ООН из-за угрозы России. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Кроме того, Штаты прямо сейчас пытаются найти общий язык даже с китайцами ради обеспечения мира. Оказалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен призвал своего коллегу – главу китайского МИДа Ван И повлиять на Россию, ведь война в Украине принесет убытки и самому Китаю.



Блинкен призвал главу китайского МИДа повлиять на Россию / Фото Getty Images

В игру вступил частный бизнес

Более того, в игру даже вступил частный бизнес. Накануне британский миллиардер, основатель космического гиганта Virgin Group Ричард Бренсон, опубликовал очень важное заявление, в котором призвал поддержать Украину.



Бренсон призвал поддержать Украину / Фото Getty Images

Примечательно, но Бренсон четко заявил, что ни один его российский партнер или даже конкурент в сфере бизнеса не выступил против агрессии Путина. Он предупредил президента России, что ему не удастся победить Украину, ведь украинцы никогда не сдадутся и не простят россиянам агрессию.

В завершение, Ричард Бренсон призвал всех бизнесменов по всему миру выступить единым фронтом, чтобы заставить Путина отказаться от войны с Украиной.

Долгожданное заявление Германии

Но пока британцы и американцы делают всё, чтобы остановить Путина, или же сделать его вторжение в Украину слишком дорогим, Германия продолжает дискутировать на тему – как именно помочь Украине в борьбе с Россией.

Напомню, уже 7 февраля канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон, где встретится с Джо Байденом для обсуждения российской агрессии. И вот накануне в Бундестаге прошли дебаты, где обсуждались шаги на которые готова пойти Германия.

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Звучали на дебатах разные месседжи – от того, что санкции против Путина это происки США и стоит от них отказаться. До слов о том, что нужно сделать Украину сильной, ведь именно этого Путин и боится на самом деле.

Но всё же прозвучали и другие, более конкретные вещи. Глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила о том, что "Северному потоку-2" грозит остановка в случае вторжения Путина в Украину. Также она объяснила, почему Германия отказывается поставлять Украине оружие.



Бербок заявила, что "СП-2" грозит остановка в случае вторжения России в Украину / Фото Getty Images

По словам Бербок, поддержка Украины это как футбольная команда – не нужно чтобы все 11 игроков были нападающими, нужны и защитники, например. Мол, пока одни поставляют оружие, Германия предлагает финансовую помощь.

Хотя в Бундестаге с Бербок согласились далеко не все, в Вашингтоне похоже смирились с тем, что от Германии Украина оружия не дождется и заявили, что главное, чтобы "СП-2" был использован правильно для наказания Путина.

Угроза вторжения сохранятся

На этом фоне, Россия делает вид, что готова решать конфликт в нормандском формате, а Сергей Лавров даже пригласил Зеленского в Москву или Сочи для, цитирую: "Нормализации российско-украинских отношений". Но вот вопросы войны на Донбассе Кремль обсуждать не хочет, заявляя, что это внутренний конфликт.

Поэтому очевидно, что дипломатия снова уходит в тупик, а Путин продолжает нагнетать обстановку. Угроза нового вторжения в Украину сохранятся.

Могли ли Байден и Зеленский поспорить в разговоре о степени опасности? Гипотетически – могли. Но не это сейчас важно, а то, что на стороне Украины – большая часть мира, а значит – победа точно за нами.