Антивакцинатори вийшли "захищати свої права" в Києві: фоторепортаж акції

У Києві тисячі антивакцинаторів зібрались на акцію протесту. Вони принесли плакати з написами про те, що вакцинація "зло", а вони "захищають" свої права та своїх дітей.

Вони вийшли на вулицю, щоб влада дозволила їм ходити без масок, не вакцинуватись та працювати. Контингент різний – від дітей до пенсіонерів, від тих, хто не знає, де розташована Рада, й до відомих людей.

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У Києві антивакцинатори зібрались на акцію

Вранці 3 листопада антивакцинатори зібрались на акцію протесту в урядовому кварталі. Орієнтовно о 8 ранку кілька сот людей прийшли до Верховної Ради та Кабінету міністрів.



Люди в Києві на акції проти вакцинації / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Відомо, що координувались через групи в телеграм-каналах та інших соціальних мережах. Попередньо повідомляли, що прийшли не тільки місцеві, а й ті, які приїхали спеціально на акцію.



Антивакцинатори від рання зібрались у центрі столиці / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Орієнтовно станом на 9:30 активісти перекрили рух центром Києва. Вони тримали в руках плакати проти вакцинації:

"Ні примусовій вакцинації!";

"Моє тіло – мій вибір і мої права";

"Скажи "ні" ковід-паспортам".

Окрім того, традиційно у плакатах були заклики "проти фашизму" та "геноциду". Антиваксери скандували "стоп геноцид", а дехто молився.

Фактично всі учасники акції – без масок!



Антивакцинатори вважають, що вакцина впливає на репродуктивну функцію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Протестувальники озвучують, що нібито вакцина впливає на репродуктивну функцію. У МОЗ повідомляли, що вакцина проти COVID-19 не шкодить навіть вагітним . Клінічні дослідження підтверджують – у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків від щеплення. Водночас COVID-19 може призвести до передчасних пологів чи переривання вагітності. Натомість вчені отримали докази, що коронавірус вражає репродуктивну систему чоловіків.

Серед протестувальників – екснардепка та антивакцинаторка Надія Савченко з сестрою Вірою. До речі, нещодавно вона скористалась підробленим сертифікатом про щеплення в "Борисполі", за що вже отримала підозру.



Люди не дотримувались соціальної дистанції та були без масок / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Активісти перекрили в урядовому кварталі вулиці Грушевського та Шовковичну. Попри дощ та заборону проведення масових заходів у червоній зоні, – сотні людей прогулювались пішохідними переходами, аби створити незручності для киян, які їдуть на роботу.

Автомобілісти сварились з учасниками акції, але проїхати їм все одно не давали;

через мітинг майже весь центр Києва зупинився у великих заторах;

Нацгвардія та поліція на порушення карантинних вимо, зокрема на відсутність у натовпі масок та недотримання соціальної дистанції, фактично ніяк не реагувала.



Поліція не реагувала на те, що люди без масок й не дотримуються соціальної дистанції / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Об 11 години організатори акції продовжують свою діяльність – вони запланували провести "віче" під Верховною Радою.

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Акція антивакцинаторів призвела до транспортного колапсу

Вже орієнтовно о 11:30 численний мітинг прихильників теорії змов та небажаючих запобігти розповсюдженню COVID-19 призвів до транспортного колапсу у Києві.



Сотні антивакцинаторів висловлювали свою позицію у центрі Києва / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Активісти заблокували рух вулицями Грушевського, Липською, Лютеранською та Інститутською. Ба більше, цілеспрямовано заважали проїзду машин на Парковій дорозі.

Через це затори утворились на основних дорогах міста, – згідно з даними Google maps, "стояли" майже 30 вулиць.



Де у Києві 3 листопада було дуже складно проїхати / Скриншот з Google maps

Проте активісти й далі протестували. У поліції розповіли, що, станом на 10:40, залучили для забезпечення порядку на вулицях:

представників структурних підрозділів столичної поліції;

у тому числі співробітників вибухотехнічної служби;

працівників поліції діалогу;

а також військовослужбовців Нацгвардії.



Люди на акції поводились мирно, хоч й тримали в руках плакати сумнівного змісту / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Люди розблокували урядовий квартал. Проте продовжили акцію на площі Конституції під стінами Верховної Ради. Там зібрались орієнтовно 2 тисячі людей.

Паралельно очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав дійство глузуванням з медиків та рідних померлих від COVID-19.

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Міністр охорони здоров'я рішуче розкритикував протестні настрої антивакцинаторів.

Це насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID-19. У реанімаціях цей антивакцинаторський дух швидко зникає, а підробні сертифікати там не працюють. Хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз,

– підкреслив Ляшко.

Ляшко також закликав українців:

вакцинуватися;

отримувати лише перевірену інформацію з офіційних джерел;

не вірити фейкам про вакцинацію.



Люди виступають проти паспортів вакцинації / Фото Аліни Туришин, 24 канал

До речі, на акції були й релігійні люди з хрестами на грудях та молитовниками в руках. Відомо, що деякі церкви також займаються антивакцинаторською пропагандою.



Учасники під Радою тримали плакати проти нібито "COVID-дискримінації" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зокрема секретар РНБО Олексій Данілов раніше висловив жаль, що участь в антивакцинаторській кампанії бере церква: "Я взагалі не знаю, якою ганьбою треба займатися, щоб на себе брати відповідальність за життя інших людей – ну вже не хочете вакцинуватися, ну сядьте вдома і сидіть, нікуди не ходіть".



Люди також вважали, що вони нібито відстоюють свої конституційні права / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Деякі церкви поширюють вигадку російської пропаганди про те, що в організм людей за допомогою вакцини проти COVID-19 хочуть ввести мікрочіпи . Мовляв, щоб контролювати людей за допомогою технологій 5G. Насправді вакцина не містить чіпів. Наприклад, відома двовалентна Pfizer розроблена на основі технології mRNA (матрична РНК) – тобто вона продукує білки, які схожі з білками коронавірусу і здатні викликати імунну відповідь.



Багато активістів знімали акцію на камеру та фотографували / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Бувши під стінами Верховної Ради, організатори з гучномовця закликали нардепів зреагувати на їхні вимоги.



Організатори скандували вимоги до влади в гучномовець /Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Зокрема вони вимагали:

не вакцинувати дітей;

не запроваджувати штрафи за проїзд без сертифікату.



На акцію прийшли люди різного віку та статусу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В Україні справді почали вакцинувати від коронавірусу дітей від 12 років. Проте лікарка пояснила, що у підлітковому віці, який фізіологічно характеризується зниженням загального імунітету, шанси захворіти на важкий COVID-19 великі . Тому навіть якщо вакциновані діти захворіють, недуга буде протікати в легкій формі й без ускладнень.

Окрім того, на акції під Верховною Радою був один із її організаторів Остап Стахів зі Львова, що є ініціатором багатьох провокацій.

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Антивакцинатори під Радою вимагали дозволу ходити без масок й не вакцинуватись / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Присутнім також роздавали аркуші з контактами лідерів антиваксерів в усіх областях.



Людям роздавали так звану "літературу" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Протест заблокував проїзд швидких з хворим на COVID-19

Лікарка-інфекціоністка Станіслава Гапонова написала, що була вимушеною об'їжджати антивакцинаторський протест, адже поява прихильників теорії змов на дорогах є "суцільним дном".

Сотні молодих працездатних людей вийшли зранку робочого дня на мітинг проти вакцинації. Це сюр. Я, інфекціоніст, не можу доїхати на свій прийом, де я лікуватиму людей від COVID-19, а деяких відправлятиму в стаціонар, бо мені перекрили дорогу антивакцинатори,

– підкреслила Гапонова в іншому пості.

Вона розповіла, що у заторі була швидка, де реанімували пацієнта з дихальною недостатністю через COVID-19. Він, за її словами, був не вакцинованим, але хотів щепитися. На відмові наполягла його донька.

"Це літній чоловік. Він може говорити. З ним дочка. Він каже їй – бачиш, я ж просив зробити мені щеплення...", – написала лікарка.



Люди тримали плакати, у яких заявляли, що вони проти "медичного експерименту" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

У МОЗ спростували тезу антивакцинаторів "Велика фарма наживається на продажі вакцин". Начебто ринок вакцин ділять великі корпорації і на цьому заробляють неймовірні гроші. Там розповіли, що мати прибуток з вакцин складно та малоефективно . Значно вигідніше і простіше продавати гомеопатію та БАДи.

Орієнтовно о 15:40 поліція повідомила, що заходи закінчилися.

Правопорушень не зафіксували,

– розповіли у відомстві.

Поліцейські запевнили, що й далі "несуть службу щодо реалізації безпеки і порядку на території столиці".



Поліція відзвітувала, що масова акція у Києві, який перебуває у червоній зоні, пройшла без порушень / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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