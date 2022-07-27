Антонівський міст: чому він такий важливий для окупантів і навіщо його руйнувати

У Херсоні ввечері 26 липня почали лунати звуки вибухів. Згодом стало відомо, що там атакований і, можливо, зруйнований Антонівський міст. Експерти вважають, що це вкрай важливий об'єкт для логістики росіян.

Вперше удару біля споруди завдали 19 липня. Тоді там ліквідували позицію протиповітряної оборони росіян. Чому знищення Антонівського моста є необхідним для звільнення Херсону – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Чому потрібне знищення Антонівського моста

Це переправа, яка сполучає Херсон із окупованими частинами лівобережжя. У розвідці Міноборони Великої Британії 20 липня пояснили, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. У повідомленні акцентували, що тудою росія може робити забезпечення чи вивести свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

Нижня течія Дніпра є природним бар'єром із звичайною шириною водного шляху близько тисячі метрів. Контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні,

– акцентували аналітики розвідки Британії.

Схожу думку вже після удару по Антонівському мосту 26 липня висловив військовий аналітик Олег Жданов. Він підкреслив, що знищення Антонівського моста "сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угрупування навколо Херсона".

Війська росіян можна відрізати від постачання

Полковник СБУ та нардеп Роман Костенко розповів виданню "Настоящие время", що повне відрізання військ справді можливе. Однак потрібне знищення не лише одного Антонівського моста. Також важливими транспортними артеріями ворога є і 2 інші переправи:

Залізничний Антонівський міст, що перетинає річку за 20 кілометрів від Херсона та йде до залізничного вокзалу міста. (Раніше стало відомо, що його майже не використовують для перекидання військ через велику наближеність до лінії фронту).

Каховська гідроелектростанція, яку росіяни перетворили на свою базу. До неї також дістає українська військова техніка з території, яка не є окупованою.

Коли ми відріжемо резерви противника, усі війська (ворога – 24 канал) на правому березі перетворяться на наші "трофеї". Ми знаємо скільки їх там. Якщо це угруповання залишиться відрізаним, їм буде важко утримувати оборону. Перевага буде вже на нашій стороні,

– підсумував полковник.

Проте він додав, що в будь-якому випадку рішення щодо всіх кроків ухвалює командування армії. Тому не можна напевне сказати, що ЗСУ будуть знищувати всі мости через Дніпро у південних областях. Зрештою, Каховська ГЕС розташована за 90 кілометрів від Херсону та навіть із нею у росіян буде значно гірша логістика. Також Костенко сказав, що ціль України незмінна – звільнення всіх територій, а не лише Херсона. Тому нашим військам згодом знадобиться теж переправлятися через Дніпро.

росіяни можуть помститися за удар по мосту

Експерт Олег Жданов закликав усіх українців у жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги. Адже, якщо підтвердиться знищення Антонівського моста, росіяни захочуть відповісти у звичний для них спосіб – ударами по мирних містах.

Якщо міст було знищено або виведено з ладу на довготривалий термін, то варто очікувати вночі та найближчі дні на відповіді, тобто на ракетні удари по цивільних об'єктах. Будьте обережні та не нехтуйте повітряними тривогами,

– закликав Жданов.

Головне про атаку Антонівського мосту 26 липня

Наприкінці доби жителі Херсону почали чути багато звуків потужних вибухів.

Пропагандисти кремля та колаборанти сказали, що атаки було три. Однак, мовляв, ППО перехопило всі ракети.

Люди, які живуть неподалік від моста одразу вказали на те, що всіх намагаються обманути, оскільки о 22:45 цей міст як переправа "припинив своє існування".

Опівночі з'явилося відео обстрілу Антонівського моста 26 липня, яке підтвердило, що влучання в ціль таки було.

Українці не оминули увагою цю подію та одразу почали тролити росіян із мемами про Антонівський міст. До цього в мережі долучилися не лише великі компанії, а й народні депутати.

Станом на 5 годину ранку наступної доби ЗСУ ще не підтверджували та не спростовували інформацію, що це вони завдали удару системами HIMARS.

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