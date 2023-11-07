Що приготував Путін для України: розвідка Естонії поділилася баченням ситуації

Головний естонський розвідник розповів про плани Владіміра Путіна щодо України та світу. Він назвав головну мету Росії.

Голова естонської розвідки Антс Ківісельг під час інтерв'ю відповів на питання журналістів щодо планів Владіміра Путіна. Він згадав про стару промову російського президента.

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Які плани в Путіна

Голова розвідки Естонії дав зрозуміти, що президент країни-агресорки хоче знищити Україну та встановити новий світовий порядок. За його словами, те, що Путін сказав у грудні 2021 року, – це і є те, чого він насправді хоче.

, у грудні 2021 року диктатор на пресконференції фактично висунув Заходу ультиматум. Також Путін заявив, що побоюється, що вступ України в НАТО або розміщення на її території озброєння Альянсу нестиме загрозу Росії.

Він (Путін – 24 Канал) хоче, щоб НАТО не розширювалося і відійшло назад, до 1997 року. І ми не бачимо, щоб він змінював свої плани,

– сказав Ківісельг.

Головний естонський розвідник вважає, що Путін хоче встановити нову безпекову архітектуру в Європі та розширити сферу впливу Росії. Він також припускає, що, на думку президента країни-агресорки, у менших в порівнянні з Росією держав не повинно бути власної волі та права говорити, що вони хочуть.

Що каже розвідка інших країн