Це не фінал, – Арахамія прокоментував рішення Сенату оголосити росію спонсором тероризму
Джерело:Давид Арахамія
США підтримують Україну у війні з росією, надаючи нашій країні зброю, щоб зупинити агресора. Невдовзі у США можуть оголосити росію – державою спонсором тероризму.
Після такого доведеться дуже довго "вставати з колін", – Арахамія
Сенат США 28 липня ухвалив резолюцію у рамках якої закликає Державний департамент визнати росію державою-спонсором тероризму. Рішення Сенату прокоментував глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.
До речі У Конгресі США заявили, що цілі путіна в Україні зазнали невдачі
Він зазначив, що теперішня ситуація на фронті й рішення США – це результати поїздки української делегації до Америки, яка відбулася у червні. Зокрема, йдеться про те, що завдяки американській зброї ЗСУ завдають руйнування тилів ворога, а Сенат США проголосував за визнання росії спонсором тероризму.
Давид Арахамія запевнив, що "це не фінал", а ще один важливий крок до мети українців – "не лише перемогти у війні, а зробити так, щоб росія та кожен росіянин заплатили найвищу ціну за напад на Україну".
Арахамія переконаний, що росія заплатить за вторгнення в Україну.
Статус громадянина держави-спонсора тероризму – це вам навіть не дефолт. Після такого доведеться дуже довго "вставати з колін",
– зазначив нардеп.
Військова допомога США
- Палата представників ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік, в якому для України виділили 1 мільярд доларів. Рішення ще повинен підтримати Сенат США та президент Джозеф Байден.
- Частина коштів буде скерована на убезпечення України та навчання українських пілотів на американських винищувачах F-15 і F-16. Глава Міноборони України Олексій Резніков підтверджував, що українські пілоти дійсно почнуть опановувати американські винищувачі.
- Також нещодавно Білий Дім оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 270 мільйонів доларів. Він передбачає 4 ракетні установки HIMARS та безпілотники. У Пентагоні вже обіцяють прискорити передачу Україні HIMARS.
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