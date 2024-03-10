Питання людей з інвалідністю й аспірантів врегулюють, – Арахамія про закон про мобілізацію
Джерело:Давид Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловився щодо законопроєкту про мобілізацію. Народний депутат зазначив, що питання відстрочки людей з інвалідністю й аспірантів врегулюють у новій редакції проєкту закону.
Зокрема, відстрочка від мобілізації стосуватиметься людей з інвалідністю І, II та III групи. Таким чином Арахамія відповів на звинувачення у мережі про буцімто мобілізацію цієї категорії населення до лав Збройних Сил.
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Арахамія висловився щодо аспірантів і людей з інвалідністю
У своєму телеграм-каналі очільник фракції "Слуга народу" у Верховній раді зазначив, що у чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором.
Мовиться не про "постійний догляд", а просто про догляд. Тому нардепи хочуть врегулювати це питання у новому законопроєкті про мобілізацію.
Наголошую, що наступного тижня починаємо розгляд поправок. Цю правку ми будемо відстоювати,
– зауважив Арахамія.
Він також наголосив, що врегулювання відстрочки від мобілізації стосується й аспірантів. За словами нардепа, як і обіцяли, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання цим особам відстрочки від мобілізації.
У Мінюстиції запропонували мобілізувати засуджених
- У нещодавній заяві міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що серед засуджених мобілізації можуть підлягати дві конкретні групи осіб. До цих груп належать громадяни, які наразі перебувають у місцях позбавлення волі, а також особи, які раніше мали судимість, але були звільнені з місць позбавлення волі.
- Міністр також пропонував, щоб мобілізувати до лав ЗСУ можна також корупціонерів, а також громадян, які вчинили дорожньо-транспортну пригоду.
- Малюська також зазначив, що мобілізація засуджених має бути обов'язковою. Міністр підкреслив, що рішення про призов осіб з кримінальним минулим повинна ухвалювати військова комісія та Об'єднаний штаб, які відповідають за комплектування Збройних Сил.
- Денис Малюська також підкреслив, що законопроєкт про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув'язнених може бути зареєстрований в Верховній Раді вже наступного тижня. За цю ініціативу народні депутати будуть голосувати у першому та другому читанні, як і треба за регламентом, а також вноситимуть правки.