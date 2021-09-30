Арахамія запустив процес відставки Разумкова
30 вересня 2021 , 10:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Напередодні Разумков розповідав, що його можливу відставку обговорюють вже близько 1,5 року.
Разумков запевнив, що з процесом не зволікатиме. За словами спікера, він готовий надати підписні листи вже упродовж дня.
Зауважте Закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії, – Разумков
Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці,
– заявив Разумков.
Звернення Арахамії / Фото з фейсбук-сторінки Разумкова
Відставка Разумкова: що наразі відомо
- Чутки про відставку Разумкова з посади спікера почали активно поширювати у вересні 2021 року. Активне обговорення стартувало після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії законопроєкт про олігархів.
- Згодом Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Зокрема, Арахамія нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають".
- Олександр Корнієнко схарактеризував дії Разумкова як "некомандні".
- Разумков наголосив, що готовий піти з посади. Водночас сам йти у відставку не збирається.