Арахамія запустив процес відставки Разумкова

Давид Арахамія доручив видати підписні листи для зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Напередодні Разумков розповідав, що його можливу відставку обговорюють вже близько 1,5 року.

Разумков запевнив, що з процесом не зволікатиме. За словами спікера, він готовий надати підписні листи вже упродовж дня.

Зауважте Закон про деолігархізацію повторно направлять до Венеційської комісії, – Разумков

Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці,

– заявив Разумков.

У Трускавці "слуги" 1 жовтня зберуться на виїзне засідання . Під час зустрічей політики планують підбити підсумки роботи, а також – окреслити нові цілі.



Звернення Арахамії / Фото з фейсбук-сторінки Разумкова

Відставка Разумкова: що наразі відомо

Чутки про відставку Разумкова з посади спікера почали активно поширювати у вересні 2021 року. Активне обговорення стартувало після того, як Разумков відправив на розгляд Венеційської комісії законопроєкт про олігархів.

Згодом Арахамія та Разумков посварилися у прямому ефірі. Зокрема, Арахамія нагадав, що "спікер – це посада, на яку делегують, а не обирають".

Олександр Корнієнко схарактеризував дії Разумкова як "некомандні".

Разумков наголосив, що готовий піти з посади. Водночас сам йти у відставку не збирається.

Редакція 24 каналу намагається зв'язатися з Давидом Арахамією для отримання коментаря.Згідно з процедурою відставки спікера Ради, його можуть відкликати посади у 3 випадках: на прохання самого голови Ради, через незадовільну роботу, у зв'язку з іншими обставинами, що унеможливлюють виконання ним своїх обов'язків. На пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції, ухвалюють рішення про включення питання до порядку денного Ради. Голова парламенту готує звіт про свою роботу та про виконання кошторису Верховної Ради. Після цього, питання розглядають нардепи.