Путін йде на ризик: за чим диктатор їде у Монголію, де його можуть заарештувати

Російський диктатор Владімір Путін вже незабаром мав би вирушити у Монголію. Це країна, яка ратифікувала Римський статут, а отже, має арештувати воєнного злочинця.

Україна, до слова, закликала Монголію арештувати Владіміра Путіна, як того вимагає закон. Чому для Путіна такий важливий візит до Монголії, 24 Каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За чим Путін їде до Монголії

Вже у вівторок, 3 вересня, Владімір Путін мав би навідатися до Монголії. Для Путіна це буде перший візит у країну, яка ратифікувала Римський статут, згідно з яким мала б арештувати воєнного злочинця. Водночас на сайті Кремля повідомили, що диктатор їде до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійна Хурелсуха.

До того ж видання Bloomberg стверджує, що Путіну дали гарантії, що його не заарештують у Монголії.

Думаю, це пошук корисних копалин – Монголія багата на них. Це пошук можливостей для російського бізнесу зайти туди й показати, як він може так діяти. Візит Путіна для нього ж має велике значення,

– пояснив Євген Магда.

Крім того, для російського диктатора поїздка в Монголію – це ще один шанс врятувати свою репутацію, яка за останній час дуже постраждала. Особливо на тлі Курської операції, але не лише.

"Зараз ширяться чутки про смерть Сєргєя Лаврова (міністр закордонних справ Росії – 24 Канал). То в російському МЗС зараз обговорюють, як їм діяти у цій ситуацію та які робити кроки, аби підтримувати авторитет Путіна, який падає", – додав Магда.

Зверніть увагу! Представник України в ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці в Х 31 серпня опублікував цікавий допис з прикріпленим фото Сєргєя Лаврова. За його словами, дехто каже, що він уже "відкинув копита".

За словами Кислиці, для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі "Ландшафт" може здатися найпростішим виходом: "Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище...." Постпред України в ООН додав, що якби дивно не звучало, він хотів би, щоб Лавров усе ж був живим та потрапив на лаву підсудних.

Додамо, що офіційно цю інформацію не підтверджували.