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      Архімандрит з Афону їхав на інтронізацію Епіфанія та зник у Києві: що про це відомо

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      Епіфаній і Єфрем
      Епіфаній і Єфрем / LB.ua

      2 лютого низка ЗМІ повідомила, що настоятель патріаршого монастиря Ватопед на Афоні архімандрит Єфрем прибув до Києва, аби взяти участь у інтронізації митрополита Київського та всієї України Епіфанія, однак згодом зник. Виявилося, що священнослужитель із серцевим нападом потрапив до однієї із приватних клінік столиці, а потім його перевезли до лікарні за кордоном.

      Інформкацію про госпіталізацію Єфрефа, зокрема, сповістила журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. За її словами, причина звернення до медиків – у Єфрема були проблеми з серцем.

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      Також вона повідомила, опублікувавши відповідне фото, що афонського архімандрита у лікарні відвідав Епіфаній.

      Епіфаній, Єфрем, клініка, Афон, інтронізація, Вселенський патріархат, Київ, госпіталізація
      Очільник ПЦУ Епіфаній і настоятель патріаршого монастиря Ватопед на Афоні архімандрит Єфрем

      Так, очільник ПЦУ висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря та висловив переживання за стан його здоров'я. Крім того, Епфаній привітав отця Єфрема у Києві та побажав йому швидкого одужання та багатьох років.

      Єфрем, зі свого боку, привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, а також побажав йому успішного служіння у ролі предстоятеля Православної церкви України.

      Того ж дня, 2 лютого, в Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що Єфрема перевезли на лікування до однієї із закордонних клінік. Однак, куди саме, у церкві не сказали. Водночас тут підтвердили, що його госпіталізували у Києві із серцевим нападом.

      Отець Єфрем – один із найбільш шанованих афонських старців. Є настоятелем Ватопедського монастиря, що вважається одним із найбільших на Афоні. Має колосальний авторитет у Церкві. З огляду на, що жодна помісна церква ПЦУ поки не визнала (їх всього 14, ми стали 15-ми), приїзд Єфрема на інтронізацію Єпіфанія був гіперзначною та гіперзначимою подією. Їхати його благословив сам Варфоломій. Коли про це дізналися у Росії, там почалася істерика. Для них Єфрем – майже, як Кирил: вони всі до нього досить часто їздять на Афон, для багатьох представників мордорської "еліти" він є сповідником. І сам факт, що він прибуде до Києва, благословить Епіфанія – цього у Росії ніяк не бажали,
      – підкреслює Соня Кошкіна.

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      Участь у інтронізації Епіфанія через проблеми зі здоров’ям не зміг взяти й почесний патріарх Православної церкви України Філарет.

      Як розповів речник колишньої УПЦ КП архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря), у Філарета суттєво підвищився тиск, тому йому заронили перебувати поза лікарнею, відтак наразі за ним стежать медики.

      Як створювали Православну церкву України(ПЦУ)? 19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі вирішив надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним храмом – Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Наступного дня, 6 січня, історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ.

      інтронізація предстоятеля ПЦУ епіфанія: хроніка подій

       

      Теги: Новини України Релігія Новини Києва Православна церква України УПЦ МП Вселенський патріархат Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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