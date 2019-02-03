Архімандрит з Афону їхав на інтронізацію Епіфанія та зник у Києві: що про це відомо

2 лютого низка ЗМІ повідомила, що настоятель патріаршого монастиря Ватопед на Афоні архімандрит Єфрем прибув до Києва, аби взяти участь у інтронізації митрополита Київського та всієї України Епіфанія, однак згодом зник. Виявилося, що священнослужитель із серцевим нападом потрапив до однієї із приватних клінік столиці, а потім його перевезли до лікарні за кордоном.

Інформкацію про госпіталізацію Єфрефа, зокрема, сповістила журналістка Соня Кошкіна на своїй сторінці у Facebook. За її словами, причина звернення до медиків – у Єфрема були проблеми з серцем.

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Також вона повідомила, опублікувавши відповідне фото, що афонського архімандрита у лікарні відвідав Епіфаній.



Очільник ПЦУ Епіфаній і настоятель патріаршого монастиря Ватопед на Афоні архімандрит Єфрем

Так, очільник ПЦУ висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря та висловив переживання за стан його здоров'я. Крім того, Епфаній привітав отця Єфрема у Києві та побажав йому швидкого одужання та багатьох років.

Єфрем, зі свого боку, привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, а також побажав йому успішного служіння у ролі предстоятеля Православної церкви України.

Того ж дня, 2 лютого, в Українській православній церкві Московського патріархату повідомили, що Єфрема перевезли на лікування до однієї із закордонних клінік. Однак, куди саме, у церкві не сказали. Водночас тут підтвердили, що його госпіталізували у Києві із серцевим нападом.

Отець Єфрем – один із найбільш шанованих афонських старців. Є настоятелем Ватопедського монастиря, що вважається одним із найбільших на Афоні. Має колосальний авторитет у Церкві. З огляду на, що жодна помісна церква ПЦУ поки не визнала (їх всього 14, ми стали 15-ми), приїзд Єфрема на інтронізацію Єпіфанія був гіперзначною та гіперзначимою подією. Їхати його благословив сам Варфоломій. Коли про це дізналися у Росії, там почалася істерика. Для них Єфрем – майже, як Кирил: вони всі до нього досить часто їздять на Афон, для багатьох представників мордорської "еліти" він є сповідником. І сам факт, що він прибуде до Києва, благословить Епіфанія – цього у Росії ніяк не бажали,

– підкреслює Соня Кошкіна.

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Участь у інтронізації Епіфанія через проблеми зі здоров’ям не зміг взяти й почесний патріарх Православної церкви України Філарет.

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