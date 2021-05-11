Ізраїль посилить атаки на Сектор Газа

У секторі Гази триває протистояння між Ізраїлем і палестинськими бойовиками. Армія оборони Ізраїлю збирається посилити удари по об'єктах угруповання ХАМАС.
Джерело:Newsru.co.il
Відповідний наказ дав начальник генерального штабу Армії оборони генерал-лейтенант Авів Кохаві.
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Ізраїль посилить удари по Сектору Гази
Голова генерального штабу розпорядився:
- розширити удари, що наносять по об'єктах терористів в Секторі Гази;
- продовжувати атаки на об'єкти з виробництва та зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад".
Окрім того, Кохаві наказав посилити підрозділи, дислоковані в районах, прилеглих до Сектору Гази. До речі, раніше командування армії схвалило рішення призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛа і 8 рот резервістів прикордонної поліції (МАГАВ).
Коротка передісторія протистояння між Ізраїлем та палестинцями
- У Східному Єрусалимі на початку травня спалахнули сутички між бійцями ізраїльської прикордонної поліції й палестинцями.
- Сутички відбувались на Храмовій горі. Також протистояння відбулись в районі Шейх-Джаррах, де відповідно до рішення ізраїльського суду, силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей.
- На тлі загострення, Армія оборони Ізраїлю влаштувала найбільші військові навчання у своїй історії.
- 10 травня бойовики радикального руху ХАМАС – основного супротивника Ізраїлю на Близькому Сході – запустили ракети в бік південної частини країни. У відповідь ізраїльські танки завдали удару по об'єктах бойовиків у Секторі Гази. Загинули люди.
- У ніч на 11 травня з Сектора Гази по Ізраїлю випустили понад 200 ракет, а ізраїльські солдати вразили 140 військових цілей на території Сектора Гази.