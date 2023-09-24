Рішення вже прийняте: коли Україна нарешті отримає ракети ATACMS

Чуток щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS збільшилось на тлі зустрічі Володимира Зеленського із Джо Байденом. Проте ця зустріч могла не бути ключовою для прийняття рішення про передачу ракет.

Американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус розповів 24 Каналу, що рішення по ATACMS, імовірно, погодили ще задовго до приїзду президента України до США. Водночас, на його думку, треба лише дочекатись офіційного оголошення.

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Чому ракети досі не в Україні

Після зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі оголосили, що в новому пакеті допомоги від США не буде далекобійних ракет ATACAMS. Водночас в американських ЗМІ з'явилась інформація, що американський президент пообіцяв Зеленському передати обмежену кількість цих ракет.

Ні президент Байден, ні президент Зеленський публічно не коментували передачу ракет ATACMS Україні. Чутки довкола цієї теми радше є наслідком певних вкидів з боку ЗМІ, що покликаються на "неназвані джерела".

Це питання було вирішене і до зустрічі (президентів – 24 Канал), просто це, ймовірно, такий сценарій. Питання політично вже давно вирішене, для цього їм не потрібно було зустрічатись,

– зауважив Раміз Юнус.

Водночас, за словами політолога, питанням залишається лише те, коли саме рішення щодо ATACMS перейде в публічну площину. Так само як раніше це було з HIMARS чи F-16.

"Яка різниця між Storm Shadow i ATACMS? Якби вам не передали Stowm Shadow, тоді можна було б говорити, що й ATACMS не нададуть. Але вам же їх дали. Можливо, зараз цілі й завдання виконує саме Stowm Shadow. Потрібно розуміти, що є завдання, які вирішують сьогодні, а є завдання, які вирішуватимуть завтра", – наголосив Юнус.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка 24 Каналу

Цілком імовірно, що ситуація з ATACMS та навіть з німецькими ракетами Taurus буде схожою на історію з довгими, а все ж успішними рішеннями про надання Україні танків Leopard та Abrams.

Раміз Юнус про надання Україні ATACMS: дивіться відео

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