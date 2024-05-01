У Пентагоні прокоментували кількість ракет ATACMS, які США поставлять Україні

Нещодавно США передали Україні ATACMS. Глава Пентагону Ллойд Остін дав зрозуміти, що Штати не відкидають додаткове постачання цих ракет Києву.

На слуханнях у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США у глави Пентагону запитали, чи планується постачання ATACMS поза межами нещодавно прийнятого пакету допомоги на понад 60 мільярдів доларів. Про це пише 24 Канал.

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США нададуть Україні стільки можливостей, скільки зможуть

Ллойд Остін запевнив, що США зроблять все можливе і нададуть стільки ракет, скільки зможуть.

США нададуть стільки можливостей, скільки зможуть,

– сказав Остін.

Принагідно він додав, що Україна вже отримала ATACMS.

США передали Україні ракети ATACMS