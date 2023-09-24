Дасть сигнал Шольцу: як передача Україні ATACMS наблизить отримання Taurus

Тривають розмови про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. У комплексі з іншими крилатими та балістичними ракетами вони б дали змогу знищити стратегічну інфраструктуру ворога.

Такий пакет озброєння завдав би стратегічних ударів противнику, як в областях, де тривають наступальні операції, так і на територію Криму. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, додавши що ATACMS разом із ракетами Storm Shadow і Taurus дозволили б перерізати логістику з Півдня.

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Чому США досі очікують

Наша держава вже тривалий час веде роботу, спрямовану на отримання ракет. Проте американці ставляться до такого рішення дуже виважено. На думку Маломужа, причиною є те, що США отримують багато інформації, де мовиться, що передача ATACMS фактично означатиме входження США у війну з Росією. Через це американці поки очікують й утримуються від постачання нам чогось стратегічного.

"Вони хотіли б, аби це було тактичне озброєння, передати його декілька десятків штук, апробувати на фронті. Але в нашій ситуації це тільки першочерговий крок, який дозволить наступні партії, які вже забезпечуватимуть стратегічний успіх. Наразі все інше буде тільки стримувальним фактором або лише точковими ударами", – сказав Микола Маломуж.

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Для яких цілей застосовують ATACMS

Ракети можна спрямовувати для знищення стратегічних об'єктів, резервів, великих скупчень озброєння, техніки, яка рухається на підтримку в певні регіони – все це потужні цілі ATACMS. Також важливою є логістика, шляхи сполучення, які використовує ворог, портова інфраструктура.

Так ми виходимо на стратегічний рівень – знищення ресурсів ворога, а тоді дезорганізація військ і наступальні операції стратегічного рівня з нашого боку,

– підкреслив генерал армії.

За допомогою іншого озброєння можна збільшувати кількість уражень великих угруповань, але вони не будуть надзвичайно критичними для ворога, адже мовиться лише про удари по конкретних об'єктах чи секторах.

"Це також великий плюс, але не буде системної роботи по всій лінії фронту. Якщо американці дадуть невелику кількість, то нам треба посилити роботу з німцями, також, щоб збільшили британці й французи – це пакет, який дозволить отримати кількасот штук", – акцентував Маломуж.

Що відомо про Taurus

Отримання ATACMS і Taurus – два паралельні треки, якими рухається наша держава, але обидва озброєння "чутливі" одне до одного. Передача ATACMS означатиме, що Німеччина може зробити те саме з Taurus

Передача ATACMS дає сигнал Шольцу, що він може їх передати. Якщо найближчим часом відбудеться передача ATACMS, то далі німці можуть передати ще швидше, тому що логістика і бюрократичні процедури в Німеччині простіші,

– зауважив Маломуж.

Він також додав, що вже є погодження Бундестагу, підтримка Міноборони Німеччини, МЗС і тепер справа за Шольцом, який чекає "американського сигналу".

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