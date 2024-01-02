Не лише вбивати: авіаексперт розкрив мету окупантів під час обстрілів "Кинджалами"
Ворог випустив по Україні 10 "Кинджалів". Ймовірно, так окупанти хочуть дістатися, зокрема, до ЗРК Patriot.
Таку думку 24 Каналу висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап, зауваживши, що також росіяни полюють й на інші засоби ППО. Він додав, що мовиться про ЗРК SAMP/T та IRIS-T. Зазначимо, що окупанти застосували бомбардувальники Ту-95МС, а згодом – винищувачі МіГ-31К.
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"Вони зараз намагаються дістатись-таки до Patriot. Це – головна (мета – 24 Канал). Якщо є військова мета, то лише така. І взагалі, до засобів ППО", – припустив Криволап.Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Авіаційний експерт зауважив, що, якщо аналізувати минулу атаку ворога 29 грудня, то тоді окупанти запустили 1 ракету Х-59. Після неї вони випустили 4 ракети Х-31П, які вражають радіолокаційні станції. Коли ворог скидає з літака неподалік від лінії зіткнення ракету Х-59, можуть почати працювати додаткові засоби ППО.
Вони вмикаються. Х-31П наздоганяє там, намагається збити наші системи ППО. За допомогою "Кинджалів" вони хочуть все ж таки дібратися до SAMP/T чи IRIS-T, адже ці системи показують високі ступені ураження,
– переконаний Костянтин Криволап.
Яка тактика ворога
Уся тактика росіян передбачувана та зрозуміла. Спочатку вони запускають дрони-камікадзе, які виявляють засоби ППО. Згодом вони гатять крилатими ракетами, які намагаються прорватися.
"ППО виснажується тоді, коли мобільні групи пропускають "Шахеди" й починають працювати більше ракетами ближнього, середнього радіуса дії. Уже потім, коли досить виснажена ППО, коли пройшли крилаті ракети, їх наздоганяють "Кинджали" або "Іскандери-М", – сказав авіаційний експерт.
Ракетна атака 2 січня: коротко
- Росіяни 2 січня масовано обстріляли Україну. Ворог атакував промислові та військові об'єкти, а також – цивільну та критичну інфраструктуру. Основним напрямком удару для росіян була столиця.
- За попередніми даними, окупанти випустили по Україні 99 ракет різних типів. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 72 із них збили українські військові.
- Так, знищили 10 із 10 "Кинджалів", 3 із 3 крилатих ракет "Калібр" та 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Окрім того, окупанти запустили 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П. А ще – застосували 12 ракет типу "Іскандер-М"/С-300/С-400, які летіли за балістичною траєкторією.
- У Києві пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Унаслідок обстрілу постраждали щонайменше 43 людини. Є 2 загиблих. У деяких районах столиці не було світла та водопостачання.
- Унаслідок ракетних ударів по Харкову загинула 91-річна жінка. Також відомо про 52 постраждалих. Серед них є діти. У центральній частині міста щонайменше 6 ракетних ударів. Пошкоджено багатоповерхівки, господарські споруди, аптеки, кафе, магазини та автомобілі.