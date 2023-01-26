Є влучання, але абсолютну більшість ракет збито: чому не озвучують точну кількість

Російські військові атакували Україну 26 січня. Відомо, що абсолютну більшість ворожих ракет вдалося збити. Але, на жаль, не минулося без влучань.

Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає 24 Канал. Вона також пояснила, чому не озвучують точну кількість ракет, які вдалося збити сьогодні, 26 січня.

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Чому не називають кількість ракет

За словами Гуменюк, влучання зафіксували у Вінницькій та Одеській областях. Крім того, наразі триває відстеження ситуації. Сили ППО продовжують ретельно вивчати напрямки, з яких ворог може завдати нових ударів.

Також речниця ОК "Південь" підкреслила, що "абсолютна більшість ракет, які були запущені, знищена ППО". Втім, точного числа наразі не називають. І на це є вагомі причини.

Ми поки не називаємо конкретні результати, тому що ще можуть бути нові пуски,

– підкреслила Гуменюк.

Вона зауважила, що все ще зберігається небезпека внаслідок масованого ракетного удару. Нагадаємо, що ворог атакував як з повітря, так і з моря.

"Метою ворога є техногенна катастрофа, вони цілять по об'єктах критичної інфраструктури", – додала вона.

За словами Гуменюк, зранку зафіксували у Чорному морі угруповання, яке налічувало 11 російських кораблів. Серед них – 3 ракетоносії, з яких один підводний.

20 ракет типу "Калібр" були спрямовані та підготовлені до участі у цій ракетній атаці. Ми знаємо, що запуск ракет з моря відбувався, їх кількість підраховується,

– наголосила Гуменюк.

Три "Калібри" збили над Одещиною

Про це розповів глава Одеської ОВА Максим Марченко. За його словами, підрозділам ППО над областю вдалося збити три ракети типу "Калібр". Він додав, що, на щастя, минулося без постраждалих.

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