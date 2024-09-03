Чотири ракети та близько 30 дронів: Росія атакувала Україну вночі
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Росіяни атакували Україну ракетами та "Шахедами" в ніч проти 3 вересня. Більшість цілей були збиті.
Однак ракети збити не вдалося. Водночас сили ППО збили більшість ворожих БпЛА.
Дивіться також У Чернігові пролунала серія вибухів під час атаки "Шахедів": на околицях міста виникла пожежа
Росія здійснила комбіновану атаку на Україну
У Повітряних силах повідомили, що в ніч на 3 вересня Росія вдарила по Україні:
- трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Криму,
- керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з Курської області,
- а також 35 ударними "Шахедами". Ворог запускав дрони-камікадзе із Курської області Росії та мису Чауда в окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України,
– повідомили в Повітряних силах.
ППО цієї ночі працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській і Сумській областях.
Скільки цілей вдалося збити
Протиповітряна оборона збила 27 "Шахедів". Ще шість – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.
Крім цього, ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.
Зазначимо, що повітряна тривога через атаку дронами в областях України тривала до ранку.