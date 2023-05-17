Причина одна, – Буданов про атаку безпілотників на Кремль

На початку повномасштабного вторгнення росіяни планували "захопити Київ за три дні", а зараз бідкаються і тривожаться стосовно дронів на Красній площі. Варто сказати, що Україна офіційно не підтверджувала причетність до "бавовни", що цвіла в Москві.

Ще декілька тижнів тому, у ніч проти 3 травня, невідомі безпілотники атакували Кремль у Москві. Глава ГУР Кирило Буданов прокоментував цей інцидент в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю.

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Винна російська агресія

Власне, слід наголосити, що головний розвідник нашої країни ухилився від прямої відповіді на запитання стосовно причетності Збройних Сил до цього обстрілу. Однак він констатував, що якби Росія не розпочала широкомасштабну війну, то нічого подібного не відбувалося б.

Цікаве питання ви ставите (чи причетна Україна до ударів по Кремлю – 24 Канал). Знаєте, як вам скажу, його треба переформатувати. Що стало причиною того, що дрони на Кремль, скажімо так, падають. Причина одна – російська агресія,

– заявив Буданов.

Окрім того, він згадав про повідомлення певних російських ЗМІ, які стверджують, що ці БпЛА було запущено десь під Москвою.

Глава ГУР про дрони в Москві: дивіться інтерв'ю з Будановим на каналі ISLND TV (з 05:05)

Атака БпЛА на Кремль: найголовніше

У Москві традиційно звинуватили Україну тому, що дрони залетіли аж до Кремля. Однак в Офісі Президента, ГУР та інших структурах нашої держави не підтверджували причетності до цієї "бавовни".

Також потім пропагандисти почали стверджувати, що Путіна під час цієї атаки не було в приміщення Кремлівського палацу. Перед тим вони волали, що це нібито спроба замаху на президента Росії.

Окрім того, на це відреагували у Вашингтоні. Держсекретар США Ентоні Блінкен констатував, що заяви ворога варто ділити на два.