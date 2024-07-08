Вночі у небі над Черкащиною знищили ракету: які наслідки ворожої атаки, чи є постраждалі
Джерело:Ігор Табурець
Вночі 8 липня бійці Путіна атакували Україну балістикою й крилатими ракетами з літаків стратегічної авіації. Одну з них захисники неба збили над Черкащиною.
Про це повідомив голова ОВА. Також розповів, чи є постраждалі й руйнування.
Дивіться також Ворог запускав крилаті ракети з Ту-95: під ударом була Житомирська областьДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Які наслідки атаки на Черкащину сьогодні вночі
Ігор Табурець наголосив, що ранок справді добрий для Черкаської області завдяки ЗСУ.
Під час нічної тривоги силами ППО знищено ворожу ракету в нашому небі. Минулося без потерпілих, а також руйнацій інфраструктури,
– заявив посадовець.
Також голова ОВА закликав не ігнорувати попередження про небезпеку, берегти себе й рідних.
Зауважимо, у Повітряних силах повідомили, що цієї ночі агресор атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування. Зокрема, 4 Х-101 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС та 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".
ППО знищила 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.