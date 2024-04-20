Підступний удар росіян по Дніпру: у місті 20 квітня оголошено Днем жалоби

Зранку 9 квітня російські загарбники здійснили цинічну атаку на Дніпропетровську область. На жаль, внаслідок ворожої атаки є поранені та загиблі, серед яких – двоє дітей.

Вибухи на Дніпропетровщині та в Дніпрі пролунали орієнтовно з 5:10 до 5:19 19 квітня. Повітряні сили ЗСУ попереджали про атаку ракетами.

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У Дніпрі оголошено День жалоби

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про те, що у суботу, 20 квітня, у місті оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетних ударів окупантів у ніч проти 19 квітня.

Наголошуємо, що відповідне розпорядження вже підписали.

У Дніпрі оголосили 20 квітня Днем жалоби / Фото Борис Філатов

Згідно з останніми оновленнями інформації, загалом в області відомо про 7 загиблих і 35 поранених внаслідок цинічного удару ворога.

З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 19 квітня 2024 року внаслідок ракетного обстрілу Росією у місті Дніпрі та області оголосити днем трауру в місті Дніпрі 20 квітня 2024 року,

– йдеться у розпорядженні.

На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради буде приспущено українські прапори.

Що відомо про ворожий удар по Дніпру та області: головне

Вранці 19 квітня ворог вкотре завдав удару по території нашої держави. Зокрема, російські загарбники влучили у п'ятиповерхівку, частково зруйнувавши будівлю.

Відомо, що у місті пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини та торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура Дніпра.

Під час атаки по Дніпру ворог також вдарив по об'єктах Укрзалізниці. Так, внаслідок обстрілів було поранено залізничників. У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство.

Серед загиблих унаслідок обстрілу Дніпра одна зі співробітниць Укрзалізниці. Ще семеро залізничників зазнали поранень. Відомо, що загиблу звали Оксана Стороженко, у неї залишилось двоє неповнолітніх синів.

На жаль, у Синельниковому загинула ціла родина: матір, бабуся, двоє дітей 14 і 8 років. А 6-річного хлопчика госпіталізували у важкому стані. У Кривому Розі та Павлограді теж пошкоджена інфраструктура та є поранені.

Редакціящиро співчуває рідним загиблих внаслідок підступного удару росіян. Вічна пам'ять!