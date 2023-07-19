Збиті "Шахеди" падали на Херсон, – в облраді розповіли про руйнування і постраждалих
Росіяни вдались до чергового терористичного удару по Україні. Зокрема, з тимчасово окупованих областей запускали іранські безпілотники. Протиповітряна оборона знищувала дрони, однак уламки падали на Херсон.
Постійні обстріли мають негативний психологічний вплив на херсонців, які залишились або ж повернулись у місто. Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Атака тривала всю ніч
Вже другу добу поспіль окупанти масовано обстрілюють Україну. Росія не цурається застосовувати всю можливу зброю, яка є на озброєнні. Однак за останні два дні, крім ракет, росіяни використовують значну кількість безпілотників.
Росіяни з окупованої території запускають "Шахеди". А летять вони над Херсоном. З ночі працювало ППО. Збиті "Шахеди" падали (на місто – 24 Канал),
– зазначив Сергій Хлань.
Масований запуск безпілотників є, зокрема, посиленням психологічного тиску на херсонців. Дрони, що падали влучили у Будинок культури. Крім того, попадання було у приватних будинок в одному з мікрорайонів. З-під завалів дістали літню жінку.
"Це тривало з ночі фактично до восьмої ранку – коли вже почала працювати наша контрбатарейна атака по окупантах. Але усе це відбувається над головами херсонців", – наголосив депутат.
Зауважимо, за минулу ніч російські окупанти випустили 32 "Шахеди", з них було збито 23.
Сергій Хлань про нічну атаку окупантів: дивіться відео
Росіяни масово атакували Україну: що відомо
- Російські терористи вчергове завдали масованого удару по Україні. Головний напрямок атак – Одеська область. Окупанти завдали ударів здебільшого по портовій інфраструктурі. Для атаки використали ракети "Калібр", "Онікс", Х-22 та іранські дрони.
- Від ударів також постраждала Миколаївська область. Внаслідок обстрілу зазнали уражень об'єкти рекреаційної інфраструктури у прибережному районі. Це спричинило пожежу. Є травмовані, їм надали медичну допомогу.
- В ОК "Південь" наголосили, що удари по південних регіонах пов'язані з зерновою угодою. Росія робить все для того, аби Україна не змогла безпечно постачати зерно за кордон.