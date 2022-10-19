Окупанти дронами-камікадзе вдарили по мерії Енергодара: момент прильоту потрапив на відео

У ніч проти 19 жовтня окупанти атакували Енергодар у Запорізькій області. У мережу потрапив момент влучання безпілотника у ворожу міську адміністрацію.

Росіяни регулярно запускають дрони по Запоріжжю, зокрема по тимчасово окупованому Енергодару, що розташований в області. На цей раз нічний "приліт" відбувся по мерії, де засідала окупаційна влада.

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Хотіли по ЗСУ, а вдарили по своїх

Попри розмови про те, що іранські безпілотники надзвичайно точні та влучають, куди потрібно, на ділі вони не такі ефективні. За заявою так званої "влади" міста, росіяни хотіли завадити українському десанту висадитись на катерах, щоб захопити Запорізьку електростанцію. Однак вдарили по адміністративній будівлі.

Наразі невідомо, чи є правдивою інформація про наміри української армії, але очевидно, що Збройні Сили рано чи пізно, але повернуть під контроль усі території України. А поки ми можемо насолоджуватись кадрами, як дрон-камікадзе влучає у ворожу міську адміністрацію.

Момент прильоту безпілотника по адміністрації: дивіться відео з відкритих джерел

Росіянам потрібен Енергодар та ЗАЕС

Міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков розповів 24 каналу для чого окупантам Енергодар. Він зазначив, що захопивши Запорізьку атомну електростанцію, російська влада вдається до ядерного тероризму. Власне, головна мета Путіна за допомогою шантажу досягати своїх цілей.

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Окрім того, ворог кожного дня намагається дестабілізувати енергетичну інфраструктуру України. Можливі удари не тільки по атомних електростанціях. Потрібно бути готовими до всього. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук пояснив, як українці можуть підготуватися до можливої катастрофи.

Стало відомо 17 жовтня, що на Запорізькій АЕС через ракетний обстріл перестала працювати остання лінія зв'язку з енергомережею.

Важливо також памятати, що окупанти продовжують катувати звичайних людей, що працюють на атомній станції в Енергодарі. Вчора, 18 жовтня, з'явилась інформація, що загарбники знову викрали працівників ЗАЕС. Двох осіб вивезли у невідомому напрямку.

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