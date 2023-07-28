Вночі невідомий дрон намагався атакувати Москву
28 липня 2023, 05:41Читать новость на русском
Окупанти знову бідкаються через атаку безпілотниками. Цього разу невідомий дрон начебто хотів вдарити по Москві.
Про інцидент повідомив аж сам мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, "пташку" нібито збили сили міноборони Росії, повідомляє 24 Канал.
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"Руйнувань і постраждалих немає"
Собянін традиційно співає, що все минулося. І дрон збили, і "руйнувань з постраждалими немає".
Щоправда, цю інформацію ми підтвердити не можемо. Цілком імовірно, що це був не дрон, адже Москву напередодні ввечері дуже сильно штормило та били блискавки. Тож могли бути прояви природи.
А якщо і були десь прильоти в російській столиці, то невдовзі ми про це неодмінно дізнаємося.
Москву вже не вперше атакують дрони
- Останній удар дронами стався 24 липня. Тоді жителі російської столиці прокинулися від вибухів – зокрема, в будинках повибивало вікна. Росіяни жалілися, що "невідомі дрони атакували" військову частину. Окрім того, один БпЛА начебто прилетів неподалік міноборони Росії.
- Раніше, вночі та вранці 30 травня, росіяни почали повідомляти про запуск дронів на Москву та Підмосков'я. Спочатку з'явилась інформація про вибух на 25 поверсі житлового будинку у Новій Москві. Пізніше інформували про БпЛА на Рубльовці, де живе так звана еліта Росії.
- А 30 травня невідомі дрони вдарили по Кремлю. У результаті шпиль однієї з башт загорівся. Росія традиційно у всьому звинуватила Україну. Ба більше, окупанти заволали, що це був замах на Путіна.
- Додамо, що окупанти постійно знаходять уламки дронів як у Москві, так і в Підмосков’ї. Щоправда, це можуть бути не ударні, а цивільні БпЛА, які запускають самі росіяни.