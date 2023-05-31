"Треба взяти Київ": депутат Держдуми влаштував істерику через дрони у Москві
Депутат Петро Толстой дуже боїться повторних атак невідомих безпілотників і вже готовий знову "брати Київ за три дні". Тільки ось сам він воювати, звичайно, не поспішає.
Петро Толстой, ексзаступник голови російської делегації у ПАРЄ, серйозно розлютився через атаку невідомих БпЛА на Москву в ніч на 30 травня. Він вважає, що єдиний спосіб зупинити обстріли Росії – це захопити Київ, передає 24 Канал.
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Істерика пропагандистів після нальоту БпЛА
Система ППО Росії виявилася далеко не такою досконалою, як раніше переконували окупанти, тож у російських чиновників після нальоту дронів вже другий день триває паніка.
Вчора губернатор Вячеслав Гладков сказав, що потрібно зробити, щоб припинити обстріли Бєлгородської області – приєднати до неї Харківську. Щоб зупинити обстріли Москви – потрібно зайняти Київ,
– цинічно заявив він.
Також він закликав росіян консолідувати всі сили і засоби і разом іти до спільної мети, а влаштує його "тільки побєда".
Втім, це далеко не перша безглузда заява російського депутата. Раніше він вже намагався погрожувати західним партнерам України і казав, що якщо Києву і надалі передаватимуть далекобійну зброю, Москва піде "далі".
"Що більше військової техніки для дальнього бою, ракет дальнього бою Захід дає Україні, то далі російській армії доведеться йти, і вона піде аж до польського кордону", – заявив він.
Атака дронів на Москву: останні новини
- Після нальоту невідомих БпЛА Путін визнав, що у ППО Росії є серйозні вади, проте все ж назвав роботу протиповітряної оборони "задовільною".
- У відповідь на погрози Кадирова Україні через атаки безпілотників на Москву секретар РНБО Данілов порадив самопроголошеному голові Чечні спрямувати свою злість на Путіна. Він також нагадав про знищення Грозного та про те, що відповідальність за злочин несе саме російський диктатор.
- А у Путіна після атаки дронів "панікі нєт", от тільки чомусь у лікарні в Кремлі терміново будують бомбосховище, що могло би захистити диктатора та російських чиновників навіть від ядерної загрози. Роботи там мають завершити до 20 грудня 2023 року.