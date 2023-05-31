"Треба взяти Київ": депутат Держдуми влаштував істерику через дрони у Москві

Депутат Петро Толстой дуже боїться повторних атак невідомих безпілотників і вже готовий знову "брати Київ за три дні". Тільки ось сам він воювати, звичайно, не поспішає.

Петро Толстой, ексзаступник голови російської делегації у ПАРЄ, серйозно розлютився через атаку невідомих БпЛА на Москву в ніч на 30 травня. Він вважає, що єдиний спосіб зупинити обстріли Росії – це захопити Київ, передає 24 Канал.

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Істерика пропагандистів після нальоту БпЛА

Система ППО Росії виявилася далеко не такою досконалою, як раніше переконували окупанти, тож у російських чиновників після нальоту дронів вже другий день триває паніка.

Вчора губернатор Вячеслав Гладков сказав, що потрібно зробити, щоб припинити обстріли Бєлгородської області – приєднати до неї Харківську. Щоб зупинити обстріли Москви – потрібно зайняти Київ,

– цинічно заявив він.

Також він закликав росіян консолідувати всі сили і засоби і разом іти до спільної мети, а влаштує його "тільки побєда".

Втім, це далеко не перша безглузда заява російського депутата. Раніше він вже намагався погрожувати західним партнерам України і казав, що якщо Києву і надалі передаватимуть далекобійну зброю, Москва піде "далі".

"Що більше військової техніки для дальнього бою, ракет дальнього бою Захід дає Україні, то далі російській армії доведеться йти, і вона піде аж до польського кордону", – заявив він.

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