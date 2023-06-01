Реакція Путіна підказує, що атаку на Москву готувало його оточення, – ексагент КДБ

У Москві та околицях 30 травня було неспокійно. Усе через атаку невідомих безпілотників. БпЛА літали, зокрема, над елітними районами Підмосков'я. Російський диктатор Владімір Путін заявив про "провокацію" та почав погрожувати "відповіддю" Україні.

Та російська влада була готова до цієї атаки. Про це 24 Каналу заявив колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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"У мене, до речі, версія того, що навіть всередині Росії (це – 24 Канал) хтось зробив, адже до цього влада була готова. Путін на це відреагував доволі швидко", – сказав Жирнов.

Наратив після атаки

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов зауважив, що Україна не причетна до подібних інцидентів, які відбуваються в Росії. Водночас Данілов обіцяв передати від українців слова вдячності "кому треба". А радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що в України є важливіші цілі, ніж Москва.

При цьому, колишній агент КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії зауважив, що, зокрема, глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин та інші заявили, що тепер треба "об'єднатися навколо російського диктатора".

Всі сказали, що "от Україна на нас напала, а тепер треба об'єднуватися навколо Путіна". Вони намагалися з цього зробити об'єднувальний наратив, об'єднуватися навколо влади, навколо російського керівництва,

– заявив Сергій Жирнов.

І тепер, мовляв, "війна прийшла до росіян і треба захищати країну".

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Путін не був готовий

Колишній агент КДБ також зауважив, що спочатку мав версію, що "атака" 3 травня на Кремль – внутрішня російська провокація.

"Дві версії – це або ФСБ зробила, або зробила, так би мовити, опозиція із "клану війни" умовного. Гіркін, Пригожин", – заявив Сергій Жирнов.

Тобто, ті люди, які кажуть, що Владімір Путін слабко веде війну, які критикують його, міноборони Росії та російську армію.

"Удар" по Кремлю – це не було ФСБ та не був Путін. Він до цього не був готовим. І він на нього абсолютно не відреагував. Не знав, як відреагувати, адже це для нього була абсолютно провальна річ", – пояснив ексагент служби зовнішньої розвідки Росії.

Адже "вдарили" по центру Москви. А ППО міста та країни-агресорки, комендатура Кремля, ФСБ, федеральна служба охорони Росії – не працювали. Через те "атаку" коментував прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков та російські пропагандисти.

Дрони в Москві 30 травня: головне

Столицю Росії та Підмосков'я 30 травня атакували БпЛА. Російські пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали інформували, що в небі помітили 32 безпілотники. Утім в міноборони країни-агресорки заявили, що нібито було лише 8 дронів. 5 із них начебто збили, а ще 3 – придушили засобами радіоелектронної боротьби.

Владімір Путін заявив, що це начебто Київ залякує росіян і почав погрожувати "відповіддю". Мовляв, Україна "провокує на дзеркальні дії". Але при цьому він заявив, що винних в атаці шукатимуть у самій країні-агресорці.

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що Україна до цього не причетна. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що перейматися щодо погроз Путіна не варто. Адже він не має достатньо зброї для "відповіді".

У Путіна заявили, що в "атаці" на Кремль 3 травня "винна Україна". Кремль розцінив "атаку" як "замах на президента Росії" та як "сплановану терористичну акцію" напередодні 9 травня. Водночас аналітики Інституту вивчення війни переконані, що "удар" могла влаштувати сама Росія. В Офісі Президента України всі звинувачення Кремля відкинули. Речник президента Зеленського Сергій Никифоров зауважив, що такі інциденти – це "нагнітання ситуації" перед 9 травня.