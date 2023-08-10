Розвиток ударних дронів триватиме, - Повітряні Сили про численні " бавовни" в Москві

У Москві знову було гучно. Там трапилася чергова атака дронами. У Повітряних Силах наголосили, що ударні безпілотники в Україні та світі розвиватимуть й надалі.

Уже другий день поспіль мер Москви Сергій Собянін повідомляє про спробу безпілотників прорватися до російської столиці. 9 серпня їх начебто збили над Домодєдово та Мінським шосе. В ефірі телемарафону речник Повітряних Сил Юрій Ігнат дав свій коментар з цього приводу.

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Невдачі російських ППО

10 серпня глава Москви Сергій Собянін знову верещав про дрони, які летіли на Москву, але їх начебто приземлили у Курській та Московській областях. Водночас речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що у Москві "традиційно щось відбувається", і "це не може не тішити".

Він наголосив, що росіяни більше не відчувають себе у безпеці, тепер війна торкається безпосередньо кожного з них. А російська ППО тим часом стає "героєм" безлічі мемів.

"Будемо далі бачити, як Росія реагуватиме на ці речі", – зазначив Ігнат, маючи на увазі безпорадність російської ППО.

Ми бачимо, що російська ППО, яке "немає аналогів", не може впоратися з тим, що туди прилітає,

– зазначив Ігнат.

Ударні безпілотники розвиватимуть й надалі

Речник пояснив "невдачі" російських ППО тим, що окупанти, по-перше, мають мало досвіду, а, по-друге, БпЛА ударного типу – дуже нетипова ціль. В інших війнах такі безпілотники не застосовувалися. Вони летять повільно, низько, але збити їх не так просто.

Окремо Ігнат наголосив, що ті самі "Шахеди" теж завдають багато клопоту Україні. Сьогоднішня ніч – не виняток. Сім з десяти дронів вдалося збити. Однак, зазначив речник, ударні БпЛА – це все ж таки складні цілі, тому потрібно більше систем, щоб їх власне знешкоджувати бодай десь на підступах, на кордонах нашої держави.

З огляду на атаки дронів на Москву, наразі очевидним є те, що в Україні та світі надалі розвиватимуть ударні безпілотники.

Атака дронів на Москву