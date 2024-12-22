Пожежа на даху 25-поверхівки у Броварах: у ДСНС показали кадри ліквідації

У ніч проти 22 грудня російська армія знову запускала по Україні дрони "Шахед". На жаль, уламки БпЛА впали на багатоповерховий будинок на Київщині.

Рятувальникам вдалося ліквідувати загоряння даху будинку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС та МВС.

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Що відомо про атаку БпЛА на Бровари

У неділю, 21 грудня, в 00:30 у місті Бровари після влучання уламків БпЛА виникло загорання крівлі та ліфтового приміщення 25-поверхового житлового будинку.

Рятувальники проводили евакуацію мешканців будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів,

– вказали надзвичайники.

У МВС також вказали, що рятувальники провели деблокування жителів однієї з квартир. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Ліквідація наслідків падіння "Шахедів" / фото ДСНС Київщини

Зауважимо, що у Київській ОВА повідомили, що пожежу на даху багатоповерхівці було ліквідовано близько 2 години ночі.

До слова, цієї ночі Повітряні сили збили 52 з 103 ударних безпілотників. Водночас ще 44 дрони були локаційно втрачені – без негативних наслідків.