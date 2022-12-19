Нова нічна атака Росії: у Повітряних силах розкрили подробиці нападу "шахідів"

Окупанти продовжують обстрілювати територію України. 16 грудня ми пережили масовану ракетну атаку, а напередодні ворог використав проти нас дрони-камікадзе. Цього разу росіяни запускали БпЛА з іншої території.

Про це 24 каналу розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, окупанти здійснили атаку дронами зі східного узбережжя Азовського моря.

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Гарна робота усіх сил оборони

Він зазначив, що територію України було атаковано близько 35 баражуючими боєприпасами Shahed-136 або Shahed-131. Деяку їх кількість було знищено на східному напрямку, близько 10 на південному напрямку, решту – на Київщині.

Бачимо в черговий раз гарну роботу нашої протиповітряної оборони, усіх сил оборони. Зенітно-ракетні війська Повітряних сил збили основну кількість дронів,

– наголосив він.

Ігнат пояснив, оскільки атака відбувається вночі, потрібно збивати цілі, які хоч і сильно гудуть, але їх можна виявити лише радіолокаційними засобами. Саме їх мають на озброєнні зенітно-ракетні комплекситакі, як С-300, Бук-М1.

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Зросла кількість БпЛА

Речник розповів, що також працювала українська авіація і декілька БпЛА було збито саме винищувачами. Також відпрацювали ППО Сухопутних військ сил оборони.

Маємо доволі непоганий результат,

– підкреслив він.

На його думку, тактика ворога незмінна, він як завжди застосував БпЛА, але зросла їхня кількість.

"В попередню атаку було збито 13 дронів, а цього разу маємо 30. Противник нарощує кількість, можливо у нього з'явилася нова партія дронів. Вона довозиться ймовірно частково авіаційним або ж морським шляхом", – зауважив Юрій Ігнат.

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