8 дронів знищили на підльоті до основної цілі, – Гуменюк про атаку енергетики в Одеської області

Російські загарбники вночі 18 листопада вчергове атакували Україну ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки є влучання по енергооб'єкту в Одеській області.

Водночас більшість безпілотників збила українська протиповітряна оборона ще до основної цілі окупантів. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Росіяни атакували Південь України

Гуменюк наголосила, що нічна атака по Півдню України була потужна. За її словами, тоді обстрілу намагалися протидіяти сили протиповітряної оборони й всі їх підрозділи й форми реалізації.

Від мобільних вогневих груп до стаціонарних комплексів і авіації – всі працювали потужно. Все ж таки 8 дронів в нашій зоні відповідальності вдалося знищити,

– наголосила речниця.

Вона зазначила, що очевидно те, що ворог вже починає потроху підбиратися потроху до енергетичної інфраструктури. Зокрема, влучання в Одеській області є тому підтвердження.

"Є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури, спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, одна цивільна особа отримала поранення і її ушпиталено", – сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що роботу по ліквідації наслідків атаки рятувальники ще завершують. Однак основна робота, за її словами, вже позаду.

Ворог атакував енергооб'єкт в Одеській області