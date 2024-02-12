Вдарили з С-300: на Харківщині росіяни влучили в будинки, поліклініку, фітнес-клуб

Вночі окупанти вкотре атакували Харківську область ракетами. Воєнні злочинці влучили у приватні будинки, поліклініку, фітнес-клуб.

Загарбники вкотре атакували з С-300. Зафіксовано влучання двох ракет.

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Які наслідки чергової атаки Росії на Харківську область

Очільник ОВА розповів, що після опівночі ворог обстріляв з С-300 Слобожанське Харківського району. На щастя, минулося постраждалих. Перед цим, о 23:32, окупанти атакували Люботин Харківського району.

Зафіксовані влучання у приватні будинки, міську поліклініку, фітнес-клуб та навчально-виробничий комбінат. Без постраждалих,

– повідомив Олег Синєгубов.

Наслідки ракетної атаки на Люботин зафіксували прокурори. Розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Збройні сили Росії здійснили ракетні удари по цивільних об'єктах у місті Люботин. Задокументовано влучання двох ворожих ракет,

– зазначили в обласній прокуратурі.

Додали, що пошкоджено навчально-виробничий комбінат, фітнес-клуб, житлові будинки та автомобіль. Попередньо, агресор вдарив по місту ракетами С-300 з Бєлгородської області.

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Наслідки російського обстрілу / Фото з телеграму Синєгубова, прокуратури

Слідчо-прокурорська група вже зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії країни-терориста.

Вночі Росія атакувала "Шахедами" і ракетами