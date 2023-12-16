Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео
Джерело:Олексій Білошицький
Вночі російські загарбники запустили по Херсону "Шахеди". Їхньою ціллю яких стали мирні житлові будинки, навчальний заклад і навіть лікарня.
Так, у ніч на 16 листопада під удар російських загарбників потрапив медичний заклад. У цей момент там перебували патрульні та працівники лікарні.
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Внаслідок атаки постраждав лікар
Відомо, що пацієнти внаслідок атаки не постраждали. Речниця управління патрульної поліції в Херсонській області Леся Норець розповіла журналістам "Суспільного", що людей встигли перевести у бомбосховище.
Однак, на жаль, під час проведення евакуації пацієнтів травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.
Також відомо, що внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль поліції. Втрат особового складу, на щастя, немає.
У МОЗ України вже відреагували на цинічну атаку ворога та підтвердили поранення лікаря. У пресслужбі додали, що внаслідок атаки на території декількох корпусів виникла пожежа. У відомстві зауважили, що Росія регулярно атакує нашу медичну інфраструктуру.
Українські лікарі щодня ризикують життям, рятуючи пацієнтів. Низький уклін кожному з них,
– зазначили в МОЗ.
Момент удару потрапив на відео
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції показав кадри атаки на лікарню. Їх задокументувала нагрудна камера поліцейського.
На відео можна почути декілька потужних "прильотів" і те, як скло розлітається на друзки. Наприкінці відео правоохоронці біжать у підвал.
Атака на лікарню в Херсоні: (Увага, відео містить гучні звуки вибухів)
- Нагадаємо, що вночі ворог випустив "Шахеди" по Херсонській області. Окрім лікарні та житлових будинків, ворог поцілив і в адмінбудівлю.
- Крім цього, російські загарбники регулярно гатять по регіону із реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, танків, інших видів БпЛА та з авіації.
- Відомо, що в області через російські обстріли постраждали троє людей. Також є руйнування у Бериславському та Херсонському районах.