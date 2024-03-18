"Шахед" атакував Хмельниччину: його збили, але постраждала жінка

Ворожі дрони-камікадзе "Шахед" атакували Україну, але сили ППО ефективно відповіли. Однак, на жаль, під час удару по Хмельниччині одна жінка була поранена.

У темряві ночі 18 березня, коли лунала тривога, українські воїни ППО знищували ворожі безпілотники. Проте все ж внаслідок атаки постраждала мирна жителька в Хмельницькій області. Її негайно доставили до лікарні з травмами.

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Постраждала в лікарні, стан стабільний

Сергій Тюрін, голова Хмельницької ОВА, повідомив про інцидент, що стався внаслідок ворожої атаки. У жінки, народженої у 1976 році, було поранено плече та обличчя, але її життю нічого не загрожує. Також було пошкоджено приватне житло.

У межах області сили ППО знешкодили один БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки постраждала жителька нашої області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Надається медична допомога. Загрози її життю немає,

– зазначив Тюрін.

Цей інцидент є черговим свідченням невпинних спроб ворога завдати шкоди мирним жителям України. Попри загрози та небезпеку, українські воїни продовжують боронити небо нашої держави.

Загалом проти 18 березня 2024 року Росія випустила по Україні 22 дрони типу "Шахед". Протиповітряна оборона збила 17 ударних безпілотників, що є хорошим результатом.

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