Взяли за приклад: в ISW порівняли удари Ірану по Ізраїлю з тими, яких Росія завдає по Україні

Інститут вивчення війни повідомляє, що іранська атака на Ізраїль аналогічна тим, які Росія здійснює на Україну. Іран намагався визначити, як прорвати протиповітряну та протиракетну оборону західного зразка.

Окрім цього, паралельно активізувалися іранські проксі в Лівані та Ємені. Це також мало вплинути на спроможність Ізраїлю та союзників відбити масовану атаку.

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Навчання у Росії

В ISW зазначають, що ракетна та дронова атака Ірану 14 квітня показує, що країна навчається у росіян і хуситів розробляти все більш небезпечні та ефективні удари проти Ізраїлю та США.

Комбінація іранських безпілотників та крилатих і балістичних ракет проти Ізраїлю має на меті ввести в оману та збити ізраїльську ППО. Частиною цих зусиль є одночасні атаки підтримуваних Іраном проксі-сил у Лівані та Ємені,

– зазначили аналітики.

Водночас цей іранський підхід нагадує російські атаки з комбінаціями балістичних і крилатих ракет разом із безпілотниками для запуску дедалі більш ефективних ударів, здатних пробити системи ППО Заходу.

Інститут вивчення війни переконаний, що Іран також виніс уроки з нападів хуситів на міжнародне судноплавство навколо Ємену. Вони використовували комбінації іранських безпілотників та ракет проти ППО США, що дало змогу випробувати та вдосконалити ударні комплекси.

Ситуація на Близькому Сході

Іран випустив по Ізраїлю 185 безпілотників, 36 крилатих ракет та 110 ракет класу "земля-земля". Країні спільно з союзниками вдалося успішно відбити атаку. Одразу після цього Іран зазначив, що конфлікт "вичерпано", але закликав Ізраїль не повторювати помилок, бо відповідь буде більш рішуча.

У той самий час Ізраїль готує "серйозну відповідь" на іранську атаку. Щодо цього питання уже засідав військовий кабінет. На тлі цього Джо Байден повідомив, що США не будуть брати участь у наступальних операціях проти Ірану.

Рада Безпеки ООН у неділю 14 квітня збереться на екстрену нараду щодо іранської атаки на Ізраїль. Ізраїльський посол вимагає засудити удари, а також долучити Корпус вартових Ісламської революції до терористичної групи.

Аналітики прогнозують, що подальше використання БпЛА іранської розробки різними противниками Сполучених Штатів у поєднанні з їх співпрацею може потенційно посилити можливості Тегерана, Росії, Північної Кореї та Китаю у застосуванні цих систем проти США і їхніх союзників. Отже, Штати та партнери стикаються з дедалі більш взаємопов'язаною групою супротивників, які допомагають один одному та вчаться один в одного.