Ізраїлю вдалося збити 99 відсотків дронів і ракет, які запустив Іран: у чому секрет успіху

Вночі 14 квітня Тегеран масовано атакував єврейську державу, випустивши майже 300 засобів повітряного ураження. Втім, жоден із них не влучив у ціль. Як так сталося, читайте далі.

Пізнього вечора 13 квітня розпочався напад Ірану на Ізраїль. По країні було випущено аж 185 безпілотників, 36 крилатих ракет і 110 ракет класу "земля-земля". Однак незначних пошкоджень зазнала лише одна військова база.

Дивіться також Можуть пришвидшитись: чи вплине атака Ірану на Ізраїль на виділення США допомоги для України

Майже абсолютний результат

Вранці ЦАХАЛ повідомив, що військовим вдалося знищити та перехопити 99 відсотків ракет і дронів, запущених іранською стороною під час 5-годинної атаки.

Зокрема, майже усі БпЛА були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. Президент США Джо Байден підкреслив, що американці "допомогли Ізраїлю збити майже все". У телефонній розмові із Нетаньягу він назвав це перемогою.

Безумовний успіх у відбитті ворожої атаки підкреслює потужну та багаторівневу протиракетну оборону, розгорнуту двома партнерами-союзниками.

Заслуга Заходу

Як кажуть самі американці, їхні військові кораблі та авіація знищили понад 70 іранських безпілотників і три балістичні ракети. У ЗМІ зазначають, що для збиття балістики ВМС США використали систему протиракетної оборони Aegis, розміщену на борту двох есмінців у східній частині Середземному морі.

За словами Байдена, протягом минулого тижня американські військові перемістили в регіон літаки та есмінці проти балістичних ракет.

Завдяки цьому розгортанню та надзвичайній майстерності наших військовослужбовців ми допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети,

– наголосив президент США.

Відомо, що у регіоні під атаки також були задіяні літаки британських ВПС.

Ізраїльський військовий представник також заявив, що участь у блокуванні атак Ірану бере і Франція.

Ми тісно співпрацюємо зі США, Великою Британією та Францією, які діяли сьогодні ввечері. Це партнерство завжди було тісним, але сьогодні ввечері воно проявилося незвичайним чином,

– зазначив він.

Трирівнева ППО Ізраїлю

Ізраїльська протиповітряна оборона вважається однією із найпотужніших у світі.

Так, в країні є принаймні 10 батарей "Залізний купол", кожна з яких оснащена радаром, який виявляє ракети, а потім використовує систему управління, яка швидко обчислює, чи становить загрозу снаряд, що летить, чи ймовірно, що він потрапить у незаселену територію. Якщо ракета справді становить загрозу, "Залізний купол" запускає ракети з землі, щоб знищити її в повітрі.

Варто зауважити, що "Залізний купол" є нижнім шаром протиракетної оборони Ізраїлю.

Наступним шаром протиракетної оборони є "Праща Давида", яка захищає від загроз малої та середньої дальності. Ця система використовує кінетичні перехоплювачі Stunner і SkyCeptor для ураження цілей на відстані до 460 кілометрів.

Над "Пращою Давида" розташовані ізраїльські системи Arrow 2 і Arrow 3, розроблені спільно зі Сполученими Штатами.

Arrow 2 використовує осколкові боєголовки для знищення балістичних ракет на кінцевій фазі – коли вони пікірують до своїх цілей – у верхніх шарах атмосфери. Arrow 2 є модернізацією системи протиракетної оборони США Patriot.

Тим часом Arrow 3 використовує технологію hit-to-kill для перехоплення балістичних ракет, що летять у космосі, перш ніж вони повернуться в атмосферу на шляху до цілей.

Як зазначають ЗМІ, Ізраїль також має найсучасніші винищувачі, включно з F-35I.