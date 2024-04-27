На Прикарпатті під удар потрапив критичний об'єкт: виникла пожежа

Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Він зазнав значних пошкоджень.

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що пожежа була доволі великою. На щастя, минулося без жертв.

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Наслідки атаки на Прикарпатті

У ДСНС повідомили, що вночі ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті. Будівлю пошкодило, також на місці виникла пожежа на площі понад 200 квадратних метрів.

Надзвичайники вже ліквідували пожежу. На щастя, постраждалих немає.

Також рятувальники показали кадри з місця удару:

На місці влучання на Прикарпатті відбулась пожежа: фото ДСНС

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук підтвердила удар по критичній інфраструктурі, зазначивши, що ця ніч була неспокійною для всієї України. Принагідно вона закликала жителів регіону бути обережними під час повітряних тривог.

Ворог не полишає спроб залякати нас та зруйнувати критичну інфраструктуру. Тому закликаю всіх жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і свої близьких,

– написала вона.

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