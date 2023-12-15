Задоволення збоченого его, – військовий оглядач про атаки "Кинджалами" по Україні

У четвер, 14 грудня, в Україні кілька разів оголошували повітряну тривогу. Спочатку ворог запустив фальш-цілі, а згодом аеробалістичні ракети "Кинджал".

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував 24 Каналу чергову ворожу атаку. За його словами, активність Росії 14 грудня могла бути пов'язана з "прямою лінією" Владіміра Путіна.

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Так, "Кинджал" – рідкісна й дорога ракета, яку востаннє окупанти запускали в серпні цього року. Тоді під ударом опинились аеродроми на Хмельниччині й Івано-Франківщині.

Її використали саме в той день, коли було звернення Путіна, щоб задовольнити його схиблене его,

– констатував Коваленко.

Це лише наголошує на потребі диктатора в терористичних актах для самоствердження.

Росіяни керуються виключно політичними мотивами

Такої ж думки радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він також додав, що Росія через атаку намагалась тиснути на європейських лідерів, які саме вирішували, чи починати переговори про вступ України в ЄС.

Атака "Кинджалами" 14 грудня вкотре продемонструвала залежність Росії від політичних рішень і її повне нівелювання воєнної доцільності.

У них так усе й робиться. Наступи відбуваються під Новий рік або так звані "президентські вибори". Жодної раціональності тактичного значення – виключно політичний момент,

– наголосив Коваленко.

Саме так пояснюють, зокрема, активізацію окупантів біля Авдіївки Донецької області. Загострення біля прифронтового міста почалось 10 жовтня, але відтоді ворог не досяг значних успіхів. Натомість зазнає великих втрат – найбільших за 2023 рік, за даними британської розвідки.

Атака 14 грудня: основне