У Києві під час атаки зайнялися 2 авто на СТО: рятувальники гасять вогонь
Джерело:Віталій Кличко
Російські окупанти 21 вересня масовано обстріляли Київ ракетами. Внаслідок атаки виникла пожежа на станції технічного обслуговування у Дарницькому районі міста.
Внаслідок цього там зайнялися 2 автомобілі. Наразі рятувальники вже намагаються приборкати пожежу.
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Після атаки ракетами у Києві загорілися автівки на СТО
Мер Києва зазначив, що після ракетного обстрілу у Дарницькому районі також вибиті вікна у двоповерховому будинку поруч. Ці наслідки спричинили уламки російських ракет.
У Дарницькому районі рятувальники гасять пожежу на СТО. Палають також 2 автівки,
– наголосив Кличко.
Також, за словами міського очільника столиці, постраждав заклад профтехосвіти. Він наголосив, що учні були в укритті, серед них постраждалих немає.
У Київській міській військові адміністрації також показали наслідки влучань уламків російських ракет по Києву. На кадрах можна побачити, як на одній з будівель здійнявся вгору густий чорний стовп диму, а вогонь охопив значну територію.
Наслідки ракетної атаки на Київ / Фото КМВА
Наразі достеменно невідомо, чи загасили пожежу в Дарницькому районі рятувальники. Наразі всі збитки від російської атаки по місту – підраховують.
Ракетна атака на Київ: як все відбувалося
- Перші вибухи у Києві пролунали о 5:55. Тоді повідомляли, що по російських крилатих ракетах, які прямують у бік нашої столиці, працюють Сили протиповітряної оборони.
- Згодо стало відомо, що у Святошинському районі української столиці після ракетного обстрілу зникло світло та вода. Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що зараз на місці працюють відповідні спецслужби для з’ясування ситуації.
- Далі в Шевченківському районі внаслідок попадання уламків російської ракети пошкоджено газову трубу. Мер Кличко підтвердив, що, на щастя, обстріл не призвів до спалаху пожежі.
- Внаслідок ворожої атаки також є постраждалі. Зокрема, наразі відомо про 7 постраждалих, 3 з яких ушпиталили в лікарню. Однак у місцевій владі зазначили, що кількість постраждалих може збільшитися.