Руїни 5-поверхівки у Києві: Кличко показав жахливі кадри наслідків удару по столиці
- Уночі 23 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву, пошкодивши житлові будинки в декількох районах.
- Найбільше постраждав Шевченківський район, де обвалився під'їзд п'ятиповерхового будинку, є загиблі.
Уночі 23 червня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Місто атакували "Шахеди" і балістика.
Внаслідок атаки на столицю є пошкодження житлових будинків у Солом'янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах, передає 24 Канал.
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Жахливі руйнування у Києві
Найбільше постраждав Шевченківський район. Там обвалився цілий під'їзд у п'ятиповерховому будинку. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 08:30 відомо про 6 загиблих. Кількість жертв може зрости.
Зруйнована багатоповерхівка: дивіться відео
Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку навпроти. З нього врятували 10 людей. Із них – 1 дитину та вагітну жінку.
Всього в місті постраждали 19 людей. 8 із них перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Наслідки удару по Києву: дивіться відео
До слова, російський удар зруйнував квартиру соліста гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини Олени. Музикант повідомив, що його родина залишилася неушкодженою, але в будинку напроти були жертви.