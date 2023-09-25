Використовуємо все, що є, – Буданов про пошкодження "Сєргєя Котова" і зброю, якою б'є Україна

Глава української розвідки розповів, що Україна використовує для атак по росіянах всі види зброї, які є в наявності. Щоправда, проблема полягає у кількості доступних боєприпасів.

За словами Буданова, російський патрульний корабель класу 22160 "Сєргєй Котов" таки пошкоджений. Глава Головного управління розвідки пояснив, про які пошкодження мовиться.

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Що відомо про пошкодження корабля

Кирило Буданов розповів, що російський корабель "Сєргєй Котов" має:

пошкоджено гребний гвинт;

пробоїну на задній частині корпусу праворуч розміром 50 на 100 сантиметрів (близько 5,5 квадратних футів).

"Тож його відправлять на ремонт, і цей корабель проведе деякий час у доках", – пояснив генерал-лейтенант.

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Якою зброєю Україна атакує ворогів

Ми використовуємо все, що у нас є в наявності. Перелік різних безпілотників, які виробляються в Україні, зараз досить великий, і ми використовуємо все, що можемо,

– запевнив Кирило Буданов.

Він уточнив, що "Нептуни" перебувають в процесі розробки, яка все ще триває, і вони вдосконалюються.

"Але проблема з ними полягає в тому, що у нас немає лінії, щоб виробляти багато таких апаратів. Тож проблема полягає в кількості доступних (боєприпасів – 24 Канал)", – пояснив Буданов.

Він також пояснив, що Україна використовує "Нептуни", щоб зробити дірки в російській протиповітряній обороні. Потім же використати їх в протиповітряній обороні для проведення інших операцій.

Атака на "Сєргєй Котов": що відомо