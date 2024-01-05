Льотчики філігранно доправили ракети, – Ігнат прокоментував масований удар по окупованому Криму
У Криму 4 січня лунали вибухи. У Повітряних силах прокоментували роботу льотчиків під час атаки, яку в Росії називають "наймасованішою" за останній час.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що операція в Криму була ретельно спланована Силами оборони. Водночас він зазначив, що льотчики майстерно виконали свою роботу.
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Така атака сталась не вперше
Ігнат відзначив, що наврядчи зможе розповісти більше, ніж вже розповів командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Льотчики зробили те, що роблять завжди – філігранно доправили ракети до свого призначення,
– сказав речник.
За його словами, таку атаку ми бачимо не вперше, адже було ураження штабу Чорноморського флоту Росії та удари по російських кораблях. Юрій Ігнат додав, що окупанти розуміють, що ми можемо їх діставати та маємо для цього зброю. Водночас Україна хоче ще кращу зброю, щоб діставати їх ще далі та потужніше.
Крім цього, 5 січня у Криму також оголошували повітряну тривогу, зокрема, сирени лунали в Севастополі. За словами речника Повітряних сил, хоч окупаційна влада й проводить так зване задимлення, однак диму без вогню не буває. Ігнат додав, що люди там живуть доволі тривожно.
Вибухи в Криму 4 січня
- У тимчасово окупованому Криму 4 січня було дуже гучно. Зрештою стало відомо, що по анексованому півострову працювали наші військові й уразили командний пункт росіян. Такі атаки показують, що росіяни вже не можуть захистити себе від вибухів і прильотів у Криму, сказала Наталія Гуменюк. Крім того, вона наголосила, що Повітряні сили заявили про те, що протиповітряна оборона Криму знову була уражена і їм доведеться знову проводити ремонт їхньої мережі.
- Тим часом вже через декілька годин у міноборони Росії заявили, що збити вдалося 40 БпЛА. Перед цим окупанти фактично визнали, що робота їхньої ППО не дуже ефективна та навіть закликали місцевих жителів повідомляти про час та локацію, де зауважили БпЛА.
- Згодом також стало відомо, що Сили оборони уразили військову частину росіян в Євпаторії. Агенти руху "Атеш" провели дорозвідку біля військової частини зв'язку поблизу Євпаторії. Зокрема, з'ясували, що вдалося уразити пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем, і в тому числі за координування ППО всього півострова. Також під удар потрапив глибинний бункер.